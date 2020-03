Depuis des années, Capcom a pris le parti de proposer ses jeux sur Steam, mais d'offrir une démonstration avant. C'est ainsi qu'on peut penser que celle de Resident Evil 2 a une part importante dans le succès du jeu, permettant à de nombreux joueurs ne connaissant pas la série de se rendre compte du potentiel du titre. Dans quelques jours, Resident Evil 3 déboulera sur nos machines, avec le même moteur RE Engine que RE7 et RE2, ce sera le 3 avril.



Mais manifestement, la démo du jeu sera lancée sur Steam le 19 mars, pile-poil la veille de se prendre en pleine face le Doom Eternal ! Jeudi prochain, nous verrons bien si la démo sera d'un bon niveau, suffisante pour se faire un avis. Et on ne doute pas que Capcom va reprendre la recette du RE2, avec sona ction et ses moments bien flippants. À vous les joies du Nemesis, plus collant que le CoBIT69, moche comme Pascal au réveil, et qui est misogyne, à vouloir taper cette pauvre Jill !