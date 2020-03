Au début, il y avait le selon GTC, où Nvidia avait prévu de faire le show via la veste de son patron. Et puis le Coronavirus prenant de l'ampleur, le boss lui-même avait décidé de maintenir sa keynote afin d'y faire des annonces, mais via un zouli stream live. Finalement, l'épidémie explosant en Europe, et même chez la bande à Trump où devait se tenir le salon du côté de San José, aura eu raison des derniers espoirs de voir quelque chose.

Jensen a donc tout annulé, disant que ce n'était clairement pas le moment, et qu'il y avait plus urgent dans la vie qu'un salon. Il n'y a pas péril en la demeure chez Nvidia à repousser dces annonces à plus tard, c'est donc chose faite. Il a ajouté que chez le caméléon, ceux qui peuvent faire du télétravail le feront, ceux qui ne le peuvent pas seront malgré tout payés, il y a les finances pour tenir le coup. Il semblerait que ce virus rebat complètement les cartes mondiales, le monde semble cette fois complètement ralenti, remettant certainement en question les attitudes consuméristes que nous avons développées au cours des 20 dernières années. Repos des euros, repos du cerveau !