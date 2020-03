À la base, on en attendait tout de même pas mal de choses de cette GTC 2020 — même si le salon ne nous concerne pas directement dans l’immédiat —, dont des nouvelles, voire une introduction, de l’architecture Ampere, au moins pour le monde professionnel et potentiellement une ou plusieurs nouvelles cartes Tesla ou Quadro à base de GA100 à la clef. En tout cas, Jensen ne s’était pas fait prier pour faire du teasing encore il y a quelques semaines.

Malheureusement, début mars, la GTC s’est ajoutée à la liste des éditions 2020 des salons annulés ou repoussés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et des craintes de sa propagation lors de ces gros rassemblements internationaux. NVIDIA avait toutefois opté pour maintenir une partie du programme (webinaire, formations, interventions préenregistrées, etc.) de son salon en organisant une conférence dématérialisée et un keynote du PDG Jensen Huang par streaming en direct.

La bonne nouvelle, c’est que la GTC version « Digital » aura toujours bien lieu en partie comme planifié le 25 mars. Par contre, elle se tiendra désormais sans le keynote du grand patron. En effet, celui-ci a été annulée par NVIDIA, toujours pour les mêmes motifs, l'entreprise se contentera maintenant de publier une portion du contenu du keynote le 24 mars sous la forme d’une série de nouvelles. Ça signifie qu’on devrait peut-être toujours être en mesure de découvrir quelques-unes des nouveautés dans les bacs du constructeur, mais dont le nombre et la quantité de détails partagés seront peut-être moindres.

Traditionnellement, NVIDIA utilise son GTC pour causer de ses (nouveaux) partenariats, des grands projets de sa clientèle et de ses propres avancées dans les domaines concernés (IA, deep learning, etc.). Néanmoins, ce n’est pas clair s’il faut encore espérer d’importantes annonces en matière de technologies et d’architectures, ou si celles-ci sont reportées.

Enfin, l’affaire se complique un peu aussi par le fait que se tiendra le matin du même jour l’« Investor Day » de NVIDIA — comme c’est toujours le cas pendant la GTC —, une conférence semblable à celle tenue récemment par AMD, où l’équipe Su en avait profité pour mettre à jour ses roadmaps. En gros, une présentation face aux actionnaires qui reprend généralement les grandes annonces du keynote précédent de la GTC, mais aussi avec une discussion centrée sur les aspects financiers des décisions de l’entreprise.

Bref, vous l’aurez compris, en dépit du communiqué de NVIDIA, l’affaire de la GTC 2020 reste assez floue et l’on ne sait pour l’instant plus trop à quoi s’attendre. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, on sera bien là pour vous en parler, sous réserve d’un contenu vraiment intéressant pour nos papilles, bien entendu ! Le constructeur devrait donner plus de détails dans les jours suivants, avant la GTC. (Source : NVIDIA)



Vivement la GTC 2277 !