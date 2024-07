Les joueurs PC de NBA 2K25 goûteront enfin à la new gen, mais qu’à moitié

La franchise NBA 2K de 2K Games s’est imposée, à défaut de concurrence sérieuse, comme la référence des jeux de basket – et accessoirement comme une véritable machine à cash percluse de micro-transactions. Bref, c’est au sport chapeauté par la FIBA ce que FIFA, ou désormais EA Sports FC 24, est au football.

À l’instar de celui-ci, NBA 2K24 ratisse large : le titre est disponible sur toutes les machines actuelles, current gen comme old gen : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et bien sûr PC. En revanche, sur cette plateforme, contrairement à la production d’EA qui est y proposée sous sa version next gen depuis FIFA 23, celle de 2K Games restait old gen jusqu’ici : les joueurs PC doivent donc toujours se coltiner l’équivalent des éditions PS4 / Xbox One. Bonne nouvelle, le studio a annoncé que la version PC de NBA 2K25 serait enfin calquée sur celle disponible sur PS5 et Xbox Series. Par contre, les PCistes resteront entre-eux...

Dur de se baisser quand on a un faîte aussi loin du sol

Visual Concepts fait le boulot à moitié

Les joueurs PC pourront donc profiter de graphismes logiquement améliorés. L’éditeur précise qu’ils bénéficieront des modes classiques ProPLAY, MyCAREER, MyTEAM, Play Now et, pour la première fois sur PC, des modes The City, MyNBA Eras et The W.

« NBA 2K25 sur PC sera new gen », résume la FAQ (on se demande d’ailleurs pourquoi - enfin, façon de parler - les consoles actuelles sont systématiquement qualifiées de new gen, alors qu’elles auront bientôt quatre années au compteur ; il serait peut-être temps de parler de current gen à un moment).

Hélas, 2K n’a pas souhaité incorporer le crossplay à la version PC. Le verdict est sans ambiguïté : « La version PC du jeu n'aura pas de fonctionnalité crossplay avec d'autres plateformes. Le crossplay dans NBA 2K25 ne sera disponible que sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S| ». C’est bien sûr un choix purement arbitraire, qui n’est pas du tout motivé par des considérations techniques. Pour repartir sur la comparaison avec EA Sports FC 24, le jeu d’EA - l'un des titres les plus joués en 2023 - propose bien du crossplay entre joueurs PC et consoles. Et de manière générale, bon nombre d’autres productions, y compris des FPS compétitifs, autorisent le jeu croisé entre ces plateformes ; à l’image de COD ou Battlefield, qui offrent des hordes consoleux en pâture aux as de la gâchette clavier / souris issus du PC Master Race.

Par ailleurs, NBA 2K25 sera, comme ses prédécesseurs, disponible sur Steam. La plateforme de Valve a déjà mis en ligne les configurations minimale et recommandée. La transition vers l’édition current gen – ou new gen pour faire plaisir à 2K – implique un niveau d’exigence matérielle un peu plus élevé, sans toutefois atteindre des sommets.

La config mini préconise ainsi un Intel Core i3-9100 ou AMD Ryzen 3 1200, 8 Go de RAM, et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 570, ou Intel Arc A580. Idéalement, prévoyez un Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 3600X, 16 Go de RAM, et une NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 ou Intel Arc A770. Bref, abstraction faite des cartes Arc Achemist, qu'Intel appréciera vraisemblablement de voir citées au côté des vieilleries d'AMD et de NVIDIA, on est loin de la new gen et même de la current gen sur PC ; on est plutôt sur de la très old gen...

L'écart avec les configs actuelles de NBA 2K24, lesquelles nous plongent carrément sur de l’ancient gen (à l’époque des FX-6200, GT 450, Core i3-2100 et autre GTX 770) est toutefois indéniable.

Oui, ce sont bien les configs PC d'un AAA paru en septembre 2023

NBA2K25 sortira le 6 septembre prochain. Enfin, précisons que son prédécesseur affiche des avis globaux « plutôt négatifs » (sur une base de 28 552 opinions). Quelques critiques ne vaudront plus pour le prochain opus : des joueurs, à l'image d'un certain KLYZzz, expriment leur mécontentement de ne pas encore avoir « la next gen sur pc » ; souhait qui sera donc bientôt exaucé. D’autres critiques pointent des serveurs en mousse, ainsi qu’un jeu gangrené par les tricheurs et les micro-transactions. Il n’est pas garanti que la next gen gomme les premières détractions ; il est par contre certain qu’elle ne changera rien à la dernière.