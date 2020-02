Cette semaine, on passera à nouveau rapidement sur le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) malgré l'apparition discrète de Zombie Army 4 sur Xbox One. En revanche, on notera un fait intéressant concernant les meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions), puisque Metro Exodus est désormais disponible sur la plateforme de Valve, et ça se voit avec un très bon (double) positionnement dans le tableau. Notons également Wolcen, qui se fait plaisir, ainsi que Daemon X Machina et Azur Lane Crosswave, trois jeux dont on vous a présenté la sortie dans le Gamotron S04E07 d'hier.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 06 Semaine 05 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot 2 Football Manager 2020 FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare Football Manager 2020 FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Zombie Army 4: Dead War Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare