Il y a quelque temps, Nvidia avait surfé sur la hype de Star Wars pour sortir une GTX Titan Star Wars Edition. Elle était même proposée en deux exemplaires, une version Empire aux thèmes rouges, et une version résistance aux teintes bleues, et floquées du logo Star Wars sur la plaque arrière. À cette époque, elle était battue par les GTX 1080 Ti customisées, mais l'écrin et l'aspect collector lui donnaient un certain intérêt, du moment que vous ne comptiez pas trop vos sous.

La sortie de Cyberpunk au 17 septembre a donné l'occasion aux Twitter de Cyberpunk et de Nvidia de se taquiner. À la question posée par Cyberpunk, et destinée à Nvidia, qui demandait si ça ne serait pas une mauvaise idée de faire une carte édition limitée aux couleurs du jeu, Nvidia a répondu par un smiley clin d'oeil. Mais il a ajouté sur son propre mur une photo floutée d'une carte qu'on devine être une RTX, avec un laconique "Stay Tuned" que l'on traduirait par un "Restez branchés".

Pour mémoire, les deux sont bien proches puisque Cyberpunk 2077 est censé supporter le Raytracing, et donc être capable de l'afficher sur les RTX du caméléon, puisque c'est le seul à proposer du matériel capable de le faire en hardware, utilisant Microsoft DXR. Et par conséquent, ce ne serait pas étonnant de voir un tel écrin pour accompagner le jeu et s'en servir de tremplin pour créer un achat sur le moment. En revanche, ça pose des questions sur Ampere, est-ce une RTX Turing ou moins probablement Ampere ? Affaire à suivre pour le fun.