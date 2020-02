Ce ne sera pas le premier coup d'éclat pour Eurocom en matière de gros ordinateur portable, puisque nous avions déjà vu par le passé des modèles avec des RTX 2080 en version MXM et des cartes mères X370, ce qui est plutôt intéressant au niveau des performances pour ceux qui cherchent un ordinateur transportable proche des performances d'une machine fixe, tout en n'ayant pas peur de sacrifier son PEL pour pouvoir s'offrir un tel luxe. Mais cette fois, l'assembleur a décidé de monter d'un cran, en y mettant le paquet sur les lignes PCIe : Core i9-9900KF, SLI de RTX 2080 et un total de 28 To de stockage, le tout sur SSD.

Bien entendu, d'autres points sont à noter sur les surdoses possibles, car les ordinateurs de chez Eurocom sont modifiables à souhait pour rappel. L'écran peut être en 4K avec G-SYNC, la mémoire vive peut monter jusqu'à 128 Go... Pour revenir sur le stockage, les solutions fournies par Eurocom - si vous envisagez de monter jusqu'à 28 To - sont intéressantes : les SSD de stockage brut sont des 5100 de 8 To de chez Micron, en 3D NAND TLC de classe entreprise, et les SSD système sont des Sabrent Rocket de 4 To, des modèles NVMe aux performances brutes élevées. Alors oui dans l'ensemble c'est énorme, et à part si vous voulez le nec plus ultra sans penser au prix - plus de 20000 € pour la configuration maximale tout de même ! - ou si vous avez des besoins exigeants dans le montage en plus d'une mobilité à prévoir, ce genre de configuration permet surtout de montrer qui a la plus grosse. Mais au moins pour le plaisir des yeux et se faire du mal, cette configuration reste impressionnante à voir et défie certaines règles sur les PC portables. (source : Anandtech)