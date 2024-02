10% de perfs en plus pour les Core 14e génération chez ASRock

Une simple mise à jour du BIOS qui offre 10% de performances supplémentaires ? C’est chez ASRock et ses cartes des séries 600 et 700, en socket LGA 1700. En tout cas c’est ce que promet la marque comme gain sous Cinebench R23 en comparant un i7-14700 à son homologue débridé l’i7-14700K.

En pratique, il s’agirait d’un réglage nommé CEP, ou Current Excursion Power, qui permettrait plus ou moins de contourner les limites de consommation des CPU non-K d’Intel. Faute de détails communiqués par la marque, on ne peut guère vous en dire plus, mais cette combine n’est pas sans rappeler l’augmentation de la fréquence de base — BFB ou Base Frequency Boost — sur LGA 1200. Et une fois encore, le but est de combler le retard des CPU au TDP réduit. D’un côté, c’est un peu dommage étant donné que ces processeurs ont justement pour avantage un meilleur compromis entre consommation et performance. De l’autre, on ne va quand même pas cracher sur des performances gratuites ! Mais pensez tout de même à prévoir un refroidissement adéquat puisque, qui dit augmentation des limites de consommation, dit aussi chauffe supplémentaire.

Modèle Version de bios Z790 Taichi 12.03 Z790 Taichi Carrara 12.03 Z790 Taichi Lite 5.03 Z790 Nova WiFi 4.05 Z790 Riptide WiFi 6.05 Z790 Lightning WiFi 4.04 Z790 PG Lightning 11.03 Z790 PG Lightning/D4 11.04 Z790 PG Riptide 12.05 Z790 Steel Legend WiFi 13.03 Z790 LiveMixer 14.02 Z790 PG SONIC 11.05 Z790 Pro RS 11.03 Z790 Pro RS WiFi 9.03 Z790 Pro RS/D4 10.03 Z790M PG Lightning/D4 10.03 Z790M-ITX WiFi 11.05 Z790-PG-ITX/TB4 11.03

Voici la liste des cartes d’ores et déjà mises à jour, les B760 et la série 600 suivront sous peu. Un bon point à celui qui nous explique la nomenclature utilisée par ASRock pour nommer ses BIOS.

Nous avons contacté ASRock à ce sujet pour plus de détails mais l’annonce ayant été faite au tout début du nouvel an chinois, nous n’espérons hélas pas de retour avant la semaine prochaine. Impossible de savoir à quel point ce réglage serait légal, ou plus précisément à quel point Intel laisserait faire. Mais comme pour la mise à jour BFB en 2020, nous ne serions pas surpris de voir cette parade perdurer. En effet, si Intel forçait le retrait de cette fonctionnalité, la marque s’attirerait probablement un bad buzz, alors que le manque à gagner serait probablement infinitésimal. Vu les prix des 14700, beaucoup de bidouilleurs optent pour une variante K ou KF, sauf cas particulier. Quant aux 14700 intégrés par les OEM, ils ne seront pas débridés puisque les grandes marques comme Dell ou HP ne s’amuseront pas à faire surchauffer leurs machines déjà pas toujours bien silencieuses.

Il y a cependant fort à parier que les autres marques de cartes mères feront de même dès qu’ils auront fini de jouer avec des dragons et de s’empiffrer de jiǎozi.