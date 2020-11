Nous avons des nouvelles du constructeur Sharkoon, qui vient nous présenter un tout nouveau boîtier. Pour rappel, la marque avait présenté un boitier CA-300T pas si mal que ça, à la fois esthétique - selon les goûts et bien équipé. La société est réputée pour proposer des produits à des tarifs intéressants, souvent très typés gaming et dotés de RGB. La nouvelle référence qui nous arrive se nomme RGB Slider et se révèle assez simple dans sa conception, tout en ajoutant une bande lumineuse en façade. Nous allons donc faire le tour de cette référence…

On retrouve un format ATX, donc un boitier moyen tour qui pourra accueillir la plupart des configurations PC. Au niveau refroidissement, on trouve un emplacement 120 mm à l'arrière du boîtier, un est d'ailleurs fourni de base par la marque. La face avant a également tout ce qu'il faut, avec la possibilité de placer trois moulins en 120 mm. La face supérieure quant à elle pourra accueillir deux 120 mm ou 140 mm. Enfin, la base du boital embarque un emplacement pour un ventilateur, qui pourra venir souffler sur les disques durs. Vous pourrez caler deux périphériques en 2.5" ou 3.5" via une cage HDD/SSD disposée sous le cache alimentation. Aussi, à l'arrière du produit, vous trouverez deux racks qui permettront de monter deux périphériques de plus au dos de la carte mère. Au niveau du choix de vos composants, ce n'est pas non plus limité, avec la possibilité de choisir un ventirad de 157 mm de haut, autant dire que même les plus gros dual-tower pourront passer. Pour le GPU, vous pourrez aussi mettre des références de taille, avec un maximum de 335 mm de long accepté. Le front panel est équipé de deux ports USB 3.0 et un USB 2.0, c'est un peu léger mais compréhensible vu le placement du produit.

Esthétiquement, ce nouveau RGB Slider n'a pas à rougir, il utilise les codes à la mode du monde PC. Vous retrouverez donc un beau panneau en verre trempé ainsi qu'une façade simple, sobre, mais décorée d'une bande RGB contrôlable par les applications de marques bien connues, comme le ASUS Aura Sync, le MSI Mystic Light ou Asrock Polychome SYNC, pour ne citer qu'eux. Ce Sharkoon est déjà disponible chez la plupart des revendeurs et est affiché à un tarif abordable de 39,90 euros. Nous ne connaissons pas les finitions, mais ce boital embarque tout de même tout ce qu'il faut pour une somme très contenue. Face à la concurrence, on pourra le confronter à titre d'exemple au BitFenix Nova ou bien au Aerocool Split.