L'une des promesses d'AMD avec Ryzen fut dès le départ le support prolongé du socket AM4, promesse de campagne parfaitement tenue si l'on considère que le socket est aujourd'hui toujours le même pour les Ryzen 5000 - qui sont aussi la dernière fournée sur le socket en question. Par contre, tout ne s'est pas forcément déroulé comme certains l'entendaient à l'époque et tout processeur Ryzen ne peut en réalité fonctionner systématiquement sans condition sur une carte mère AM4 de série 300, 400 ou 500. Plusieurs raisons peuvent être mises en évidence pour justifier la chose, principalement la taille des puces BIOS/UEFI de certaines cartes mères, mais il se murmure aussi que l'alimentation du processeur sur une carte mère plus ancienne et/ou son équipement ne serait forcément de taille à subvenir convenablement aux besoins des Ryzen les plus récents. Il y avait aussi l'histoire du PCIe 4.0 sur les mobales de série 300 et 400, que certains constructeurs avaient tenté d'activer, parfois avec plus ou moins succès, mais AMD avait maintenu sa position et donc l'exclusivité du PCIe 4.0 aux cartes mères de série 500.

Comme toute entreprise à but lucratif, AMD aussi se doit de segmenter sa gamme un minimum et brosser ses partenaires dans le sens du poil. Ainsi, pour Zen 3, la compatibilité idéale se trouvera du côté des chipsets 500 (série introduite avec Zen 2 et qui n'a donc pas eu de successeur pour Zen 3), les cartes mères de série 400 seront compatibles sur la base d'un BIOS bêta et les propriétaires d'une mobale de série 300 vont malheureusement devoir se résigner à passer à autre chose si l'upgrade Zen 3 est envisagé. Concernant ce dernier point, la raison exacte n'a (de mémoire) jamais vraiment été avancée, on peut donc penser qu'il s'agit d'un mélange des arguments avancés ci-dessus.

Toutefois, maintenant que les premiers Ryzen 5000 sont dans la nature (et sur eBay), il n'a visiblement pas fallu longtemps avant que les premiers essais sur chipset 300 se fassent - et c'est de bonne guerre ! À en croire un premier screenshot de CPU-Z partagé sur Chiphell, un individu aurait réussi à faire fonctionner un Ryzen 9 5900X sur une carte ASRock A320-HDV R4.0 ! Bon, dans cette configuration, on peut légitimement craindre le pire pour les VRM de la mobale, au moins à terme, mais que ne ferait-on pas pour la science ?

Enfin, un individu sur un autre forum affirme avoir eu vent d'un Zen 3 associé cette fois-ci à une carte mère X370 de GIGABYTE - un combo probablement déjà plus réaliste. Le PCIe 4.0 était désactivé, mais le fonctionnement de l'ensemble serait autrement parfaitement normal. La prouesse aurait été réalisée comme la précédente grâce à un BIOS bêta modifié et intégrant l'AGESA apportant la compatibilité Zen 3 (probablement la version 1.1.0.x) ! Et voilà, sous réserve que ces expériences se confirment, il n'en faudrait donc pas plus pour (re)commencer à douter de l'idée de cartes mères de série 300 dépassées pour Zen 3... Nul doute que les essais de ce genre se multiplieront, toutefois, il y a peu de chance que cela ne sorte du cadre du modding de BIOS.

Au fond, cela rappelle aussi beaucoup une autre histoire chez Intel, l'incompatibilité officielle de Coffee Lake avec les cartes mères de série 100 et 200, alors que la série 300 était essentiellement un refresh de la série précédente et qu'il avait pourtant été prouvé qu'un 9900K pouvait parfaitement fonctionner sur Z170, moyennant simplement un BIOS moddé. Autre drapeau, plus ou moins le même combat ?