Asrock copain comme canard avec l'éclairage dynamique de Windows 11

Microsoft dévoilait en mai dernier, au milieu de tout un tas de trucs drogués à l'IA, ou du support natif du 7-Zip, .rar et autres GZ, un autre support natif : celui des loupiottes, rendu disponible depuis septembre. Un peu dans l'indifférence générale il faut bien l'avouer, pour deux raisons principales : d'une part, le peu de périphériques compatibles encore à ce jour, qui se limite toujours aux appareils compatibles LampArray, standard ouvert en devenir, mais qui pour le moment n'est pas encore devenu grand-chose, réduisant de fait la prise en charge de matériels consciliants avec Windows 11. Les bonnes intentions pavant des chemins de l'enfer néanmoins, ASUS à déjà annoncé ses intentions d'introduire des modèles compatibles prochainement, mais aussi des Acer, HP (Omen, HyperX), Steelseries, Logitech ou encore Razer. Et même quelques laptops chez MSI. De quoi indiquer une rétrocompatibilité compliquée avec les dispositifs existants et d'alimenter les ambitions de MS en dépit des soucis de compatibilité auxquels l'éditeur devra faire face :

Avec l'éclairage dynamique, les utilisateurs de Windows pourront facilement configurer et personnaliser leurs appareils avec des lumières RGB directement depuis les Paramètres Windows. Cela n'a jamais été aussi simple d'harmoniser tous vos accessoires RGB pour les applications Windows. — Microsoft blog

Il vous avait manqué, avouez ?

D'autre part donc, la latence — juste une décennie, environ — prise par Microsoft sur le sujet, ce qui les rend de facto pas des plus crédibles sur la question. Parcqu'en face, les constructeurs ont investi en recherche et (faut pas déconner) développement pour uniformiser puis consolider au sein de leurs propres écosystèmes une offre globale de leurs équipements RGB-isée, forcément compatibles qu'avec eux même — et encore. C'est d'ailleurs tout le bienfondé de vouloir harmoniser tout ce bordel, qui peut aller jusque dans certains cas à orienter vos choix d'achats de composants et périphériques en fonction d'un prisme logiciel apte à en piloter ses attributs licornes. Une petite prise d'otage en somme, à l'échelle consumériste, en plus d'un vaste gaspillage de ressources matérielles et un fantastique générateur à embrouilles quand il s'agit de faire cohabiter plusieurs logiciels de contrôle RGB.

Certains comme Asrock ou Gigabyte — pour ne citer que les plus connus, mais la liste est longue — avec des logiciels d'un autre temps, mal codés, mal pensés, mal fonctionnels, et/ou des implantations CMOS simplistes, se contentent du minimum pour ce qui touche au RGB de leurs équipements. D'autres au contraire ont développé des solutions très complètes, voire même trop complètes à l'image de l'usine à gaz Armoury Crate d'Asus, du smooth Synapse de Razer ou encore du non moins complet iCue chez Corsair, qui doit être l'un des rares à autoriser une configuration matérielle des effets actifs lorsque le logiciel n'est pas lancé — les autres, vous devriez vraiment songer à vous en inspirer.

On en peut s'empêcher à une petite pensée pour Swarm de Roccat, offrant un sublime effet AIMO — les autres, bis, vous devriez vraiment songer à vous en inspirer — mais qui souffre d'un rythme de plantage stratosphériquement pénible en dépit du rythme de mises à jour... tout aussi pénible.

Et bien justement parmi ces retardataires, Asrock s'est engrouffré dans la brèche et a sorti le 22 décembre dernier une collection de mises à jour de firmwares pour les microcontrôleurs de leur mobos de série Intel 600 / 700 et AMD B550 / X570 / A620 / B650 / X670, rendant ces derniers compatibles avec le dynamic lighning de Windows 11.

Et c'est un mouvement d'abord que nous saluons de la part du constructeur, et que nous souhaiterions voir s'élargir à l'ensemble des acteurs des composants, en espérant bien une meilleure percée qu'un OpenRGB par exemple dans la chasse aux bloatware. Il ne pourrait en découler que des avancées significatives côté Microsoft en vue d'offrir un support plus complet avec une panoplie d'effets sortants du sacro-saint breathing, de l'arc-en-ciel du bonheur ou des clignotements stroboscopiques moisis rappelant les meilleurs jouets pour enfants de chez VTech; le tout sans occuper 25 % de la RAM et 10 % de temps processeur.

Et vous pouvez même prendre un refill du hard du hard sur le fonctionnement du RGB pour la peine