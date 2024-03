ASRock se passe de chipset sur ses Deskmeet X600

A620, B650, X670 et leurs versions E, il y a de quoi y perdre son latin avec tous les chipsets proposés, surtout si on rajoute l’offre Intel à la liste. Pourtant, ces chipsets apportent de moins en moins de choses, les versions E d’AMD étant finalement limitées à une certification PCI-E 5.0, mais les B650/X670 sont bien identiques physiquement aux B650E/X670E. Avec ses Deskmeet, variante un peu plus volumineuse de ses Deskmini, ASRock montre toutefois qu’il est possible de s’affranchir de toutes ces complications.

Rien dans les mains, rien dans les manches. Et paf, une carte mère sans PCH !

Au cœur du Deskmeet X600, on retrouve une carte-mère X600-ITX, un modèle mini-ITX dépourvu de PCH — Platform Controler Hub, ou notre bon vieux chipset. Se passer du chipset AMD sur socket AM5 implique un nombre réduit de ports USB et SATA, mais rien d’insurmontable. En effet, les Ryzen 7000 et 8000 gèrent déjà 4 ports USB 10 Gbps, 1 port USB 2.0, et 28 lignes PCI-E. Sur ces 28 lignes, certaines pourront être affectées à un slot M.2 pour le SSD, les autres serviront pour la connexion réseau ou des ports SATA et USB supplémentaires. Et c’est exactement ce que propose ici ASRock, avec 2 ports USB, un slot M.2 pour carte Wi-Fi et un total de 11 ports USB. La partie graphique est bien entendu gérée par l’iGPU du processeur, mais le port PCI-E 4.0 16X autorise tout de même l’ajout d’une carte graphique.

Les PCH modernes ne gèrent plus grand chose de capital, alors autant s'en passer.

Mais alors, si c’est pour cannibaliser des lignes PCI-E du CPU, pourquoi se compliquer la vie ? Une partie de la réponse réside dans la compacité des contrôleurs additionnels, alors que le chipset AMD est relativement conséquent. Son die est assez compact, mais le substrat sur lequel il repose et qui supporte toutes les connexions mesure un peu plus de 3x3 cm. En comparaison, de nombreux contrôleurs USB ou SATA font moins de 1x1 cm, il est donc plus aisé de les répartir sur un PCB mini-ITX de 17x17 cm. Cela simplifie aussi le design puisqu'on peut placer le contrôleur à proximité immédiate des ports qu'il administre. Il est également possible que tous ces petits contrôleurs, même cumulés, coutent moins cher que le chipset AMD. Il n’y a en effet aucune alternative au PCH AMD, tandis que les fabricants de contrôleurs USB ou SATA sont plus nombreux.

Tout ceci montre néanmoins à quel point le chipset n’a plus qu’un rôle secondaire de nos jours. Il y a des années, il faisait partie intégrante de l’architecture CPU, puisqu’on y retrouvait les contrôleurs PCI-E et mémoire par exemple. Aujourd’hui, c’est surtout une dénomination marketing qui permet de segmenter les gammes. Un point éminemment clair avec le X670E qui utilise 2 puces identiques afin d’offrir plus d’IO, mais au prix d’une connexion hasardeuse.

La X600-ITX est réservée à l’intégration dans les Deskmeet X600 et n’est pas disponible à la vente au détail. Est-ce que cette situation changera à l’avenir ? Difficile à dire, mais il y a fort à parier que les fondeurs comme AMD et Intel y opposeraient un véto en évoquant un manque de lisibilité. Un comble quand on sait que le nombre de cartes mères proposées ne cesse d’augmenter à chaque génération, et ce malgré des différences de plus en plus ténues.

Pour ce qui est du Deskmeet X600 à proprement parler, son volume dépasse de peu les 8 L. Il ne supportera les CPU AM5 que jusqu'à 65 W de TDP, faute de VRM assez costaud, et il sera possible d'y ajouter un GPU double slot de moins de 20 cm. La consommation totale de la configuration ne devra toutefois pas dépasser les 500 W permis par l'alimentation fournie. Mais au besoin, il s'agit d'un modèle ATX 80+ Bronze qui pourra donc être remplacé. (Source : ASRock)