L’annonce de Zen 3 (et avec un nouveau teaser pour RDNA2) et des Ryzen 5000, par Lisa Su et son équipe, était une nouvelle difficile à rater, mais si c’est le cas ou que vous avez été sournoisement flashé durant le week-end par les Men In Black recrutés par Intel, commencez peut-être par (re) lire notre live plein d’informations de l’événement du 08/10. En bref, arriveront en magasin le 5 novembre à venir les Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X !

La question qui se pose maintenant, c’est où installer ces bêtes pour les faire fonctionner sans embrouille day one ? Grande promesse de campagne, on sait déjà que Zen 3 n’imposera pas de nouvelle plateforme, pour ce qui est en principe le clap de fin du socket AM4, mais des constructeurs comme ASUS ont tout de même jugé bon de sortir une poignée de nouveaux modèles spécialement pour l’occasion, histoire de. Et pour tous les autres, c’est avec un nouveau BIOS qu’il faudra faire, naturellement sans dépenser un sou !

Avant toute chose, il faut s’assurer d’avoir au moins l’AGESA Combo-AM4 v2 1.0.8.1, un prérequis pour permettre le démarrage avec un CPU Zen 3 sur une carte mère de série 500 existante, fut-elle X570, B550 ou même le petit dernier-né A520. Heureusement, la majorité des constructeurs majeurs, ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE et MSI utilisent déjà cette version depuis un moment. Par contre, il faudra ensuite s’assurer d’une seconde mise à jour vers l’AGESA Combo-AM4 v2 1.1.0.0 dès que le BIOS correspondant sera disponible pour votre modèle. À ce jour, MSI a été le plus rapide et le plus actif, et est le seul à déjà proposer le dernier AGESA 1.1.0.0 pour une compatibilité complète et optimale avec les Ryzen 5000 avec au moins 29 de ses cartes mères — 3 A520, 17 B550 et 9 X570.

Les propriétaires d’une carte mère de série 400 vont également pouvoir profiter de la compatibilité, une très bonne nouvelle qui avait commencé à fleurir seulement au printemps dernier, mais il leur faudra patienter encore un peu quelques mois, les BIOS étant encore en cours de développement par AMD et ses partenaires. Les premières versions bêta devraient en principe apparaître à partir de janvier prochain. (Source)