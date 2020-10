Vous le savez probablement tous, mais aujourd’hui est un grand jour pour la firme rouge, qui doit officialiser une nouvelle famille de produits : Zen 3, la troisième itération de leur microarchitecture de processeurs. Cependant RDNA 2 pourrait aussi être à l'honneur, en représentant la nouvelle famille de cartes graphiques dont devrait faire partie la fameuse Big Navi dont le net ne cesse de ragoter depuis au moins 6 mois.

Abracada-Zen-trois !

Ainsi, les rouges lanceront à 18 h pétantes une diffusion vidéo, dans laquelle notre chère Lisa Su devrait détailler un peu tout ce bazar. Caractéristiques, consommation, date de sorties ? Prix ? Le comptoir est sur le coup, et mettra ce billet à jour au fur et à mesure des annonces croustillantes. Prenez un siège et un pastis (et un peu de modération), la fulgoro-BX du comptoir vous détaille le tout, et en français, grâce à son système de suspensions surluminiques bilingue !

Recapitulatif du keynote :

18 h 05 : Ryzen a été un franc succès, que ce soit pour les serveurs, les laptops ou le jeu.

18 h 06 : Les CPU Zen sont tellement bons qu'ils sont même dans les consoles de jeux (mais ça, nous le savions déjà). La concurrence a même dû s'aligner sur le nombre de coeurs, et ça, c'est bon !

18 h 08 : Zen 3 est officiel, et augmente les performances "partout", avec les meilleures performances en single thread comme en multi thread, ainsi qu'en matière d'efficacité énergétique.

18 h 11 : Les CPU devraient arriver "cet automne", avec un boost plus élevé et une redistribution des caches.

18 h 12 : Les CCX à 4 coeurs sont terminés, et passent à 8 coeurs (le nom CCX est conservé), qui devraient offrir 19 % d'IPC suppplémentaire. Reste à voir s'il est question d'améliorations au niveau du cache seulement, ou si le back-end a également été retouché.

18 h 14 : Le prédicateur de branchement a bien été revu, tout comme un bon tas d'autres composants : le cache passe à 32 Mo unifiés / CCX, au lieu de 16 Mo / CCX. Comptez aussi sur les Load / Stores, le front-end, le prefetcher, et les unités d'exécution (sans plus de détails).

18 h 15 : Le Ryzen 9 5900X 4.8 GHz pour 105 W, toujours sur un structure en 3 chiplets (2 computes, 1 I/O). Confirmation de l'homogénéisation des notations avec les APU, qui sautent la 4ème génération.

18 h 18 : Les benchs sont là et c'est trop bien, enfin, pour envoyer de la poudre aux yeux au public.

Flashback de 18h14 : Zen 4 est bien en 5 nm, et son développement suit son court sans problème.

18 h 20 : le 5950X premier CPU à dépasser 6000 point sur Cinebench single core. Avec 2 fois plus de cache accessible, la chose est crédible.

le 5950X premier CPU à dépasser 6000 point sur Cinebench single core. Avec 2 fois plus de cache accessible, la chose est crédible. 18 h 22 : 4 CPU sont annoncés :

Nom Cœurs / Threads Fréquences base-boost (en GHz) Cache (L2 + L3) TDP Prix (en dollars hors taxes) Ryzen 9 5650X 16/32 4,9 maximum (PBO ?) 72 Mo (64 L3 en 2x32 + 512 ko de L2 / cœur) 105 W Surprise, Lisa Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 - 4,8 70 Mo (64 L3 en 2x32 + 512 ko de L2 / cœur) 105 W 549 $ Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 / 4,7 36 Mo (32 Mo + 512 ko de L2 / cœur) 105 W 449 $ Ryzen 5 5700X 6/12 3,7 / 4,6 35 Mo (32 Mo L3 + 512 ko de L2 / cœurs) 65 W 299 $