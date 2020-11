Les Freezer 2 d'Arctic ont été une excellente réussite et surprise. Vous pouvez retrouver le test du 240 dans nos colonnes. Il faut dire que la gamme a pour elle des performances correctes, mais dans un silence de cathédrale. Le moulin de 40mm sur le waterblock est, de plus quasiment inaudible, et offre une petite bouée d'air frais aux VRM adjacents. Enfin, le câble management est excellent, avec une seule prise 4 pins PWM pour gérer la pompe et les moulins, ce qui ne transforme pas votre PC en fil de pêche au thon. Au rayon des griefs, on peut citer un radiateur plus épais que la moyenne, et donc qui peut ne pas se positionner partout sur le sommet de votre tour, il pourrait rentrer en conflit avec les radiateurs de la carte mère.

Arctic, qui est à flux tendus sur ses Freezer 2, ajoute un gros engin à son catalogue, qui devrait être clos, car il couvre toutes les dimensions. Nous avions du 120, du 240, du 360 et du 280, voici le 420 ! basé sur 3 moulins de 140mm référencés P14 et PWM, l'engin est surtout épais de 38mm, comme les autres, mesure 473mm de long et 155mm de large, le tout pour 2.728 kg. Les P14 pédalent entre 800 et 1700 TPM avec une marge d'erreur classique. Le petit 40mm mouline pour sa part entre 1000 et 3000 TPM, et la pompe entre 800 et 2000 TPM. Les points positifs devraient demeurer, la compatibilité est assurée pour les Intel LGA115x, 1200, LGA20xx, mais pas de Threadripper du fait d'une base très large. Et le prix ? 120€, imbattable pour de telles dimensions.