Ce n’est pas un secret qu’Intel veut pousser l’adoption du Thunderbolt, qui tend encore un peu à traîner des pieds. Pourtant, avec les dernières cartes mères Z490 et H470, Intel a ouvert les portes et la majorité intègre désormais systématiquement ce qu’il faut (header et ports) ou le fait par l’intermédiaire d’une carte additionnelle.

Petit rappel des avantages du Thunderbolt 3, une bande passante de 40 Gb/s et la possibilité de livrer jusqu’à 100 W de jus en Quick Charge, une bonne solution pour charger un appareil tout en transférant des données rapidement, que ce soit celles d’une carte graphique externe en PCIe ou d’un écran. Officieusement longtemps limité aux plateformes Intel, depuis 2020 les mobales AMD peuvent elles aussi afficher fièrement une certification Thunderbolt 3. Mais retournons à nos moutons et la carte dont il est question.

En effet, ASUS a décidé de commercialiser la carte additionnelle ThunderboltEX 3-TR livrée en bundle avec sa monstrueuse Z490 ROG Maximus XII Extreme lancée en avril (et qu’on a déjà touché !) pour Comet Lake-S, parce qu’il est vrai que tout le monde risque de ne pas craquer pour ce machin à 999 €. La carte d’expansion succède à la Thunderbolt EX 3 précédente, qui faisait déjà la même chose, mais avec un « vieux » contrôleur Alpine Ridge, tandis que le nouveau modèle passe à la puce Titan Ridge JHL7540 introduite en 2018 par Intel.

Ainsi, la ThunderboltEX 3-TR embarque le double de connecteurs, soit deux prises Type-C et deux mini-DisplayPort - cette fois-ci au standard 1.4, au lieu de 1,2, et la carte permet aussi le DisplayPort Passthrough. Bien sûr, ce modèle s’adresse essentiellement aux cartes mères compatibles, c’est-à-dire celles équipées d’un header Thunderbolt 3 correspondant, ce qui ne devrait pas poser de problème pour les dernières mobales Z490 et H470. Attention, la carte additionnelle exige aussi une alimentation via une prise PCIe 6 pins.

Son prix ? Inconnu encore pour l’Europe — mais la Thunderbolt EX 3 s’y vend toujours pour 60 € —, la Thunderbolt EX 3-TR d’ASUS est déjà référencée chez Amazon outre-Atlantique pour 89,99 $. Ça fait cher l’accessoire, comme c’est encore souvent le cas pour un objet Thunderbolt et c’est certainement en partie pour ça que beaucoup de cartes mères se contentent encore que d’un header, ce qui rend donc ce genre d’objet assez indispensable pour profiter des bienfaits de la norme - en attendant l’USB4 ? Notons que des solutions semblables existent aussi chez ASRock, GIGABYTE et MSI, mais seraient assez difficiles à se procurer. (Source : Computerbase)

La carte et son bundle de câbles.