À la recherche du NUC perdu, Intel cesse les investigations et déclare « NUC ta mère ! ». MAJ : Mais ASUS est là...

Après les cartes mères, le compute cards, la NAND en général et Optane en particulier, ou plus récemment les serveurs préconstruits, Intel clôture une autre activité ayant pourtant amené à la vie, au sens bitesque du terme, des solutions d'excellentes factures, fiables, et souvent issues de bonnes idées. Bien que pas toujours dénués de défauts. Comme l'écrivait Marcel Proust dont on s'est un peu inspiré pour ce titre : « Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer ». C'est ainsi qu'Intel appose un clap de fin sur les activités relatives aux NUCs, pour réallouer temps et budgets sur son cœur de métier après des pertes assez stratosphériques au premier trimestre 2023 ; l'heure est à l'austérité. Ce alors que nous testions le Nuc 13 pro desk edition il y a encore peu de temps, et le Nuc 13 extreme un poil avant lui.

Nous avons décidé de cesser les investissements directs dans l'activité Next Unit of Compute (NUC) et de réorienter notre stratégie pour permettre à nos partenaires d'écosystème de poursuivre l'innovation et la croissance des NUC. Cette décision n'aura pas d'impact sur le reste du groupe Client Computing (CCG) d'Intel ni sur les activités de Réseau et de Calcul en périphérie (NEX). De plus, nous travaillons avec nos partenaires et clients pour assurer une transition en douceur et l'exécution de tous nos engagements actuels, y compris le soutien continu des produits NUC actuellement sur le marché.

Le Compute Element du NUC 12 extreme, avec sa célèbre effigie vouée à disparaitre (entre nous, plus sympa qu'un dragon à la noix ou qu'une paire de lunettes, non ?)

Doté d'un potentiel certain, nous avons testé pas mal de ces machines en 10 ans d'existence — les NUCs ont été lancées en 2013, vous pouvez retrouver un test du DC3217BY ici —, en restant le plus souvent enthousiastes sur leurs multiples usages, bien évidemment sur leur form factor, et sur les petits plus à la Intel, toujours discrets, mais bien présents. On s'est d'ailleurs toujours demandé pourquoi, chez Intel, on ne mettait pas plus en avant ces solutions, finalement peu mises en lumière en particulier auprès de vous, le public de prescripteurs ; la firme préférant toujours les canaux de communication plus axés grand public, avec la résultante qu'on connait sur certains secteurs... comme celui-ci. Idem côté distribution, plutôt discrète. Une volonté de laisser la place aux partenaires historiques et gros clients de la firme proposant des machines similaires ? On pense bien sûr à Shuttle, Zotac, Gigabyte comme acteurs historiques du mini-PC, mais des petites PME comme aussi Lenovo, HP, Dell ou plus récemment Asus ou même MSI ; sans compter la flopée de clones chinois qui inondent les marchés low cost plus ou moins douteux.

D'autres partenaires misant sur ce format, à priori à raison, devront se tourner rapidement vers d'autres OEM, à l'instar du français Bleujour, le Gaultier du PC, dont un paquet de solutions sont basées sur du matos NUCesque. Notez cela dit qu'Intel ne s'est pas encore fendu d'un communiqué officiel sur la chose et qu'il semblerait bien qu'une revente de la branche ne soit pas exclue...

MAJ 18-07 — ...tellement pas exclue l'idée qu'un communiqué en provenance d'Intel annoncant la reprise des activités par ASUS, dans la continuité de ses propres activités sur ces formats, assurant le support des NUCs sur les générations 10 à 13 et les développements futurs. Et Sam Gao, VP Intel, de déclarer :



« Notre équipe de produits NUC a développé des produits uniques qui ont stimulé l'innovation sur le marché des formats ultra-compacts. Alors que nous orientons notre stratégie pour permettre aux partenaires de l'écosystème de poursuivre l'innovation et la croissance des produits NUC, notre priorité est de garantir une transition fluide pour nos clients et partenaires. Je suis impatient que ASUS continue à proposer des produits exceptionnels et à soutenir nos clients des systèmes NUC »

Vous reprendrez bien un peu de Kubb passive edition, et sa finition chrome imphotographiable ?