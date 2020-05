Le futur de l’USB avait été annoncé il y a un peu plus d’un an, et ses spécifications sont connues depuis que les détails de la norme ont été publiés en septembre de la même année. L’évolution a son importance, outre la nouvelle chance qu’elle représente pour le consortium de simplifier (esperons !) enfin ses nomenclatures, l’USB4 va également reposer sur une architecture proche du Thunderbolt 3, grâce à l’ouverture du protocole par Intel. La nouvelle norme sera également bel et bien rétrocompatible avec les précédentes, mais imposera définitivement l’usage du connecteur USB Type-C.

Ainsi, il faut s’attendre à ce que le port USB Type-A (et peut-être Type-B) disparaisse progressivement au fur et à mesure des renouvellements matériels, une unification de la connectique USB en faveur de la prise Type-C, mais qui se fera forcément aussi un peu aux dépens du hardware qui n’en est pas équipé d’origine.

Alors qu’on attend toujours le premier hardware USB4, en collaboration avec le consortium USB-IF, VESA a annoncé fin avril que l’USB4 Type-C intègrera maintenant aussi tout le câblage nécessaire pour gérer le DisplayPort 2.0 — le futur du DisplayPort annoncé en juin 2019, également sur une base de Thunderbolt 3 ! Ainsi, avec sa nouvelle bande passante maximale de 40 Gb/s et 80 Gb/s en DP Alt Mode 2.0 (par ailleurs, le futur plafond du DP 2.0), l’USB4 pourra également gérer les flux d’affichage en 8K et 16K (avec compression, bien entendu) !

Through our latest collaboration with the USB-IF, VESA is now taking care of everything related to high-performance displays over USB-C, whether through a native DisplayPort or USB-C connector, or through tunneling of DisplayPort over the native USB4 interface. DisplayPort is also tunneled through the Thunderbolt interface, making it the de facto video standard across PC and mobile displays.” — Craig Wiley, VESA et Parade Technologies.

USB Type-C is becoming the connector of choice in notebooks and mobile solutions. With the new DisplayPort Alt Mode 2.0 specification, USB Type-C now delivers compelling single-connector solutions for docking, gaming, AR/VR HMDs, and professional HDR displays that combine 80 Gbps of video bandwidth and other important features of DisplayPort 2.0 with the transport of USB data and power delivery.” — Syed Athar Hussain, VESA et AMD.

Le principe reste évidemment le même qu'avec le DP Alt Mode 1.0.

Bref, de toute évidence, il faut anticiper un rapprochement encore plus poussé entre USB et DisplayPort au fil des prochaines années et de l'évolution du matériel, de là à penser que le port USB Type-C sera un jour la seule prise collée aux fesses au moins de nos écrans et cartes graphiques, il n’y aurait désormais plus qu’un pas. Serait-ce une bonne chose d'avoir une connectique unique qui fait tout ? On serait tout de même assez tenté de dire "oui"... En attendant, notre super Hard du Hard est toujours là pour vous aider à se souvenir des différents connecteurs, de qui fait quoi et comment !

