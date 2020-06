L’avalanche de boitiers de la semaine dernière a rapidement été suivie par une multitude d’objets annexes et complémentaires — chez Thermaltake, quitte à lancer des trucs, on préfère clairement en lancer beaucoup à la fois — à commencer par un nouveau bureau ToughDesk ! En la matière, ce n’est guère le premier essai du constructeur, l’une de ses dernières fournées remonte par ailleurs à janvier 2019. Loin d’être ce qu’il y a de plus charmant et vivant en matière d’aménagement de pièce, ces planches montées sur échasses ont au moins l’avantage d’être bien souvent motorisées, et de doubler comme tapis de souris XXXXXL et d’éclairage d’ambiance, à défaut d’être abordables…

L’objet du jour, le ToughDesK 500 L RGB Battlestation Gaming Desk (une bouchée pleine, comme d’hab), est une nouveauté qui n’en est pas vraiment une. D’un point de vue esthétique, ça ressemble parfaitement à ce qu’on a déjà vu auparavant, si ce n’est que Thermaltake a maintenant décidé de se mettre au bureau d’angle en L. C’est simple, prenez un ToughDesk 300 RGB 180 x 80 cm et rajouter lui un morceau de 80 x 60 cm, et voici notre modèle 500L !

Dur le desk, duuuur !

Naturellement, il comprend toujours la partie motorisée pour un ajustement en hauteur — 4 positions mémorisables — sur une plage de 70 à 110 cm, tout le nécessaire pour une gestion des câbles au poil et une surface 100 % tapis de souris, mais pas de RGB pour l’extension. Si d’aventure vous pensiez monter sur le bureau, faites ce que vous voulez, mais sachez qu’il supporte un maximum de 150 kg.

Pas de prix, mais ça devrait douiller, probablement à hauteur d’au moins 1500 $. La disponibilité est planifiée pour septembre, sans que l’on sache si la référence trouvera son chemin vers l’Europe, on attend toujours (ou pas) de voir l’un ou l’autre bureau de Thermaltake en magasin chez nous.

Attendez, ce n’est pas fini ! Le constructeur en a aussi profité pour annoncer sa nouvelle série « Argent » de périphériques gaming. Enfin, « nouvelle » est un encore une fois un grand mot. En effet, on ne représentera pas les souris Argent M5 RGB Wired/Wireless ni le clavier Argent K5 RGB Cherry MX Blue/Speed Silver, puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins du hardware que nous vous avions déjà présenté en janvier, sauf que les noms ont un peu changé entre-temps. En bonus, Thermaltake a aussi étoffé la série d’accessoires comme le tapis de souris Argent MP1 RGB, une rehausse/passe-câble Argent MB1 RGB et un porte-casque de bureau Argent HS1 RGB - pfffiou, ça en fait encore des trucs à brancher en USB…

Pour finir, deux Argent H5 RGB Surround multiplateformes à se visser sur les oreilles, l’un en filaire, l’autre sans fil (2,4 GHz). Au menu, transducteurs de 50 mm pour le premier et 40 mm pour le second, DTS Headphone:X v2.0 et 7.1, micro bidirectionnel détachable et surtout du RGB de part et d’autre ! Faut-il encore préciser que tout ce beau monde est forcément synchronisable via TT iTake ? Hormis les casques qui seront disponibles en septembre, tout le reste va débouler en magasin d’ici août, pour des prix que l’on ignore encore. L’embarras du choix… Bon, ça ira la dose pour un moment.