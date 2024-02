AMD RX 7900 GRE : orginiraire de Chine, elle se répand en Europe (qui a dit comme le Covid ?)

Lancée l’été dernier, la RX 7900 GRE, ou Golden Rabbit Edition, une carte initialement prévue pour le marché chinois, pourrait bien se démocratiser par chez nous. On trouve déjà quelques modèles listés sur des marketplaces ou à l’étranger, généralement produits par Sapphire, XFX ou ASRock. Mais c’est à present au tout de Gigabyte d’introduire un modèle, la RX 7900 GRE Gaming, assez proche de son pendant RX 7800 XT et plus court que la variante RX 7900 XT.

Le Navi 31 XL de la RX 7900 GRE, c'est 16 CU et 2 MCD désactivés ainsi que des fréquences en baisse.

Aucune confirmation n’a été faite de la part d’AMD ni des partenaires, mais il est vrai qu’après des mois d’exclusivité, la plus petite des Radeon 7900 pourrait bien débarquer chez nous. Et si c’était le cas, s’agirait-il d’un bon choix ?

Comme son nom laisse à penser, la RX 7900 GRE est bien équipée d’un Navi 31, le gros chiplet des RDNA3 combinant unités de calcul gravées en 5 nm et 6 modules gravés en 6nm comprenant cache et contrôleurs mémoire, le tout rassemblé sur un seul substrat. Sauf qu’ici il s’agit d’un Navi 31 XL, privé de 2 de ses 6 MCD, et avec seulement 80 des 96 CU activés. Pour rappel la 7900 XT conserve 5 MCD et 84 CU. La fréquence des unités de calcul se voit aussi réduite à 2245 MHz au mieux, soit 150 à 250 MHz de moins que ses grandes sœurs. Même chose pour la mémoire qui n’utilise que des puces 18 Gbps et non 20 Gbps comme sur les deux autres RX 7900.

le coup du lapin RX 7800 XT RX 7900 GRE RX 7900 XT RX 7900 XTX Jipiyou Navi 32 XT

RDNA 3

chiplet 1x GCD 4x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XL

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XT

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 31 XTX

RNDA 3

chiplet 1x GCD 6x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) ALUs 7680 / 60 CUs / 120 AIs 5120 / 80 CUs / 80 AIs 5376 / 84 CUs / 84 AIs 6144 / 84 CUs/ 84 AIs ROPs 96 192 192 192 Fréquences

GPU base / boost

mémoire + bus 2124 / 2430 MHz

16 Go GDDR6

19,5 Gbps 256-bit 1880 / 2245 MHz

16 Go GDDR6

18 Gbps 256-bit 2025 / 2394 MHz

20 Go GDDR6

20 Gbps 320-bit 2269 / 2499 MHz

24 Go GDDR6

20 Gbps 384-bit Bande passante 624 Go/s 576 Go/s 800 Go/s 960 Go/s Infinity Cache 64 Mo 64 Mo 80 Mo 96 Mo Pawa FP32 37,3 TFLOPS 46 TFLOPS 51,5 TFLOPS 61,4 TFLOPS TBP 263 W 260 W 300 W 355 W lancement

+ brouzoufs 06/09/2023

559 € 27/07/2023

N.A. 03/11/2022

1060 € 03/11/2022

1160 €

De ces limitations découlent une puissance de calcul en baisse de 10% par rapport à la 7900 XT, une mémoire réduite à 16 Go au lieu de 20 Go et une bande passante presque 30% inférieure. Malgré des performances sans commune mesure avec les autres RX 7900, il s’agirait pour cette nouvelle venue de venir combler le trou béant entre les RX 7800 XT et RX 7900 XT, vendues autour de 600 et 850 € respectivement. Et ce d’autant plus que, malgré une castration sévère, la RX 7900 GRE pourrait bien égaler la RTX 4070 Ti — tout court, pas Super. Si les festivités du nouvel an chinois vous ont rendu bilingue, vous pouvez d'ailleurs consulter un test publié par Expreview ou la carte était comparée aux RTX 4070 et RX 7900 XT.

Autour des 700-750 €, ca pourrait donc être une offre envisageable, et c’est d’ailleurs à ce tarif que l’on retrouve ces cartes dans certaines enseignes européennes — si l'on exclut les petits malins qui en demandent des tarifs prohibitifs sous prétexte que la carte est « rare ». A noter également que même si cette carte utilise un gros Navi 31 XL, il est tellement bridé — non, il ne s'agit pas d'une blague de mauvais goût ! — qu'il consommerait moins que le Navi 32 XT de la RX 7800 XT. AMD indique en effet un TBP de 260 W pour la 7900 GRE contre 263 W pour la RX 7800 XT.