La hausse des prix des cartes graphiques s’organise en coulisses

Après celles portant sur les GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti 16 Go de la semaine dernière, voici de nouvelles mauvaises nouvelles concernant les cartes graphiques. Elles sont colportées par BenchLife et le Commercial Times.

Le trio taïwanais sonne l'alarme

La première source révèle une hausse des bundles mémoire + GPU pour les AIB de NVIDIA. Le passage traduit se passe d’interprétation :

NVIDIA a officiellement informé ses partenaires AIC le 16 janvier que l’ensemble des mémoires GDDR6 et GDDR7 fournies dans les bundles faisait l’objet d’une hausse généralisée des prix. L’ampleur de cette augmentation nous a été communiquée par des interlocuteurs AIC de confiance, mais il n’est pas nécessaire d’en préciser ici le montant exact. Ce que l’on peut affirmer sans ambiguïté, en revanche, c’est que les nouveaux tarifs appliqués par NVIDIA demeurent inférieurs à ceux notifiés par AMD à ses partenaires AIB.

BenchLife concède toutefois quelques précisons. L'article note que NVIDIA propose des bundles de mémoire GDDR6 en deux déclinaisons, à savoir 256 x 32 et 512 x 32, ainsi qu’une unique version, non explicitée, en GDDR7. Cela fait donc trois configurations mémoire au total. Toutes sont concernées par cette augmentation de prix, d’après BenchLife. En principe, 32 correspond à la densité de chaque puce mémoire, exprimée en Gb, tandis que 256 et 512 caractérisent la largeur du bus mémoire. Autrement dit, ces configurations correspondent à des packages de 8 et 16 puces de 4 Go chacune.

De son côté, le Commercial Times révèle que les acteurs taïwanais de l’add-in board, en l’occurrence MSI, ASUS et Gigabyte, ont relevé les prix des cartes AMD à destination des distributeurs il y a environ une semaine. Pour les GeForce RTX 50, MSI aurait déjà acté une hausse des tarifs, quand ASUS et Gigabyte prévoient des ajustements similaires « d’ici la fin du mois ». Des changements qui vont « marquer le début d’un cycle de hausses pour les cartes graphiques AMD comme NVIDIA », écrit notre confrère.

L’article du CT est moins cachottier quant à la valeur de ces augmentations. Il stipule que, selon la configuration de VRAM, la hausse va de 10 à 15 % sur le prix d’approvisionnement total des packages. Le rapport ajoute qu’en Chine et en Europe, il faut s’attendre, lorsqu'elles ne sont pas déjà effectives, à des hausses comprises entre 10 et 18 % pour les cartes AMD Radeon RX 9000, et entre 15 et 20 % pour les modèles GeForce RTX 50 dotés de 16 Go de VRAM ou plus.

Enfin, l’une comme l’autre de ces sources arguent qu’AMD comme NVIDIA se refusent à augmenter officiellement le MSRP de leurs références pour le moment. Pour compléter, ajoutons que de récentes rumeurs ont diffusé ces derniers jours l’idée selon laquelle AMD allait prioriser la RX 9070 XT au détriment de la version non-XT.