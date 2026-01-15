L’iGPU Panther Lake affronte ceux des Ryzen, ainsi que des dGPU

Devant les Panther Lake lâchés par Intel au CES 2026, l’iGPU Arc B390 des plus beaux spécimens est sans doute ce qui a titillé le plus notre curiosité. Au salon, des confrères ont pu le mettre à l’épreuve de quelques jeux. Ce fut aussi le cas de Digital Foundry. Le média avait livré un premier article le 10 janvier. Il contenait une capture montrant le Core Ultra X9 388H aux prises avec le Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point, équipé d’un iGPU Radeon 890M, et la Radeon RX 6600, dans Cyberpunk 2077. Avec 28 IPS prises sur le vif, la solution d’Intel semblait en très bonne posture. La chaîne YouTube a ensuite mis en ligne une vidéo plus complète.

Vous lui mettez combien sur 20 à cet iGPU ?

Outre les opposants susmentionnés, la séquence complète intègre la GeForce RTX 3050 ainsi que le Ryzen AI Max+ 395, l’APU surdimensionné dont nous avons parlé à maintes reprises. Vous le verrez à travers les différents résultats, l’Arc B390 se positionne globalement entre les deux iGPU d’AMD ; reste un cran en dessous des deux GPU dédiés.

Pour reprendre la réserve émise dans l’article, il faut garder à l’esprit que les iGPU d’AMD sont tous en RDNA 3.5. En conséquence, ils ne profitent pas de toute l’armada prévue pour la suite FSR Redstone, laquelle cible surtout les solutions RDNA 4 (donc les RX 9000 pour le moment). À l’inverse, l’architecture d’Intel fait la part belle à l'XeSS Super Resolution de dernière génération, ainsi qu’à la génération multi-images, et vise à profiter de ces expédients (la FG n’intervient pas dans les tests menés, ceci dit).

Nous avons tout de même quelques réserves sur ces réserves. Après tout, c’est le jeu, ma pauvre Lucette. À toujours anticiper ce qui va arriver dans quelques mois, on finit par occulter le présent. Puis libre à AMD d’intégrer RDNA 4 dans des iGPU au plus vite si elle juge que c’est nécessaire.