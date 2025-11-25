Bref, on a essayé Starlink ( feat. ZenWifi )

Au cas où vous l'auriez loupé, nous avons essayé Starlink. Si vous avez la flemme sidérale de lire cette œuvre, voici en quelques lignes un résumé bien senti de la chose. Souvenez-vous de cette sublime cacophonie du krrrrrrrrrriiiiiiiiii—iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, ce chant du cygne technologique des modems RTC qui transformait chaque connexion en épopée wagnérienne. Cinq à sept minutes pour télécharger 2 Mo, à condition que personne ne décroche ce putain de téléphone fixe. Aujourd'hui, ces mêmes 2 Mo arrivent en moins d'un battement de cils, rendant l'homo sapiens moderne blasé comme une huître face à l'instantanéité quantique de ses téléchargements. Mais voilà, subsistent encore des zones blanches, entre territoires oubliés et victimes de la des crétins adorant saboter les installations publiques pour le fun. C'est là que débarque Starlink, tel un messie technologique descendu des cieux pour sauver les damnés du débit.

Le kit standard quelque peu augmenté

Le déballage : simplicité brutale

Le kit est livré sans fanfare : antenne façon pelle à pizza high-tech, routeur aux allures de grille-pain dépressif, bloc d'alimentation et câbles. Installation en cinq minutes, sauf si vous jouez les alpinistes sur votre toit pour des raisons de WAF. L'application, dans sa magnanimité algorithmique, vérifie que votre chêne tricentenaire ne fait pas d'ombre à vos ambitions satellitaires. 110° de vision dégagée plus tard et une fois branché, votre premier prélèvement démarre illico — capitalisme spatial oblige.

La valse orbitale des Spoutniks 2.0

Cachant 1280 éléments rayonnants, l'antenne Dishy pratique le beamforming comme un chef d'orchestre. Elle jongle entre satellites toutes les 2-4 minutes via un ballet cosmique géré par des algorithmes dopés à coups de machine learning. Les données transitent par micro-ondes, tandis que les satellites communiquent entre eux par liaisons laser, créant un maillage orbital. Starlink joue dans la cour des petits malins avec ses orbites basses à 550 km. Résultat ? Les latences dégringolent de 500 ms (l'équivalent d'envoyer un télégramme) à 30 ms (le temps de réaction d'un chat sous RedBull). Les promesses ? 270 Mb/s down, 30 up. La réalité mesurée ? 363 Mb/s down, 59 up. Comme si Musk avait décidé de sous-promettre pour sur-livrer, pratique rare s'il en est dans l'univers des FAI mais surtout promesse de capacités à venir. Le ping moyen de 41 ms reste stable ; pour le gaming les pro-gamers repasseront, les casuals s'éclateront. Météo pourrie ? Starlink s'en contrefiche. L'antenne se réchauffe même automatiquement pour faire fondre la neige.

Talon d'Achille & solution

Au milieu de cette débauche technologique, le routeur V3 fait peine à voir. Wi-Fi 6 sur le papier, couverture de moineau tuberculeux dans les faits. Au-delà de -70 dBm, c'est l'agonie numérique. Les options de configuration restent minimalistes.

Appli classe, mais fonctionnalités restreintes

L'ajout d'un routeur externe à votre installation Starlink mérite réflexion, car cette décision implique des compromis. Le premier étant la surconsommation énergétique, puisque le mode bypass du routeur starlink ne signifie pas qu'on peut le zapper intégralement : il reste nécessaire pour piloter Dishy. L'autre point étant évidemment l'aspect financier et le surcout engendré dans l'acquisition de matériel supplémentaire.

Néanmoins, les bénéfices d'un vrai routeur tiers dépassent largement ces inconvénients, transformant votre expérience réseau sur quatre dimensions essentielles.

Remplacer le routeur extérieur

Nous avons dans un premier temps collé un BD4 outdoor : une solution tout à fait pertinente pour remplacer la bouse du kit, ce premier étant prévu pour une utilisation extérieure est certifié IP65, doté de 2 ports 2.5 GbE PoE, très copain avec les périphériques IoT — caméras extérieures, prises intelligentes, éclairages connectés, serrures connectées, station météos, colliers de médor, drones, tondeuses hi-tech, systèmes d'arrosages... la liste est longue — le tout au bon goût de Wi-Fi 7 avec support du MLO, bien que limité aux 160 MHz et en l'absence de bande des 6 GHz. L'engin disposant de deux antennes internes MU-MIMO, aussi la comparaison est légitime et un graphe de mesures vaudra mieux qu'un long paragraphe :

Effectivement, la messe est assez claire sur la question de la couverture et encore au-delà de -70 dBm l'instabilité du signal sur le routeur V3 rend les débits anémiques et/ou les déconnexions pénibles. Si jamais vous aviez besoin d'étendre cette dernière, le BD4 vous le permettra facilement étant compatible avec AImesh, le maillage Wi-Fi de la maison Asus, quand Starlink vous propose la même chose via son routeur mini tarifié à 46 € dont on se méfiera des performances, quand 140 € pour le même routeur V3 fourni dans le kit sont demandés.

Enfin sur la question des fonctionnalités, là aussi on revient dans la dimension normale d'un routeur doté d'une réelle capacité de configurations avancées, menées par un SoC Miami de Qualcomm, l'IPQ5322, embarquant quatre Cortex A53 d'architecture ARM. À vrai dire on a même été surpris de retrouver un niveau de configuration similaire à des routeurs bien plus pêchus de la marque. Et dans ce cas précis, il est moins cher que le routeur V3 de Starlink...

Une appli est disponible, user friendly, où l'on retrouve la plupart des fonctionnalités de l'interface desktop

Et pourquoi pas mailler l'ensemble

Quitte à investir dans une couverture en temps soit peu performante, allons jusqu'à la rendre très performante. S'invite ici un kit ZenWifi BT10, dont c'est précisément la fonction, à savoir le déploiement d'un réseau ou l'élargissement d'un existant via une solution multipoints. Au programme, changement de vitesse avec un Wi-Fi 7 cette fois-ci complet, triple bande et surfant le canal des 320 MHz, pour une vitesse capacitive théorique (insistons sur ce mot) jusqu'à 18 Gb/s :

2.4 GHz 5 Ghz 6 Ghz jusqu'à 688 Mb/s jusqu'à 5 764 Mb/s jusqu'à 11 529 Mb/s

Chaque module embarque trois ports RJ45, dont deux en 10 GbE, qui permettra notamment un backhaul à cette norme. Si vous n'optez pas pour ce bon vieux cuivre, la liaison entre les modules se fera à grands coups de MLO. Dommage que le troisième port ne soit pas en 2.5 GbE. On trouve également un port USB 3.2 type-A, pouvant servir à connecter une liaison de secours automatique via un modem 4G / 5G, un périphérique multimédia ou d'impression, une sauvegarde type time machine ou encore du stockage qui sera rendu accessible via les protocoles habituels.

Le kit ZenWiFi BT 10 et son design des plus neutre ↑

Une unique LED en façade, assez discrète, indique par des codes couleur le statut du module ↓

Au cœur du système, on trouve cette fois un SoC de Broadcom embarquant également quatre cœurs ARM, mais cadencés à 2.6 Ghz. Communiquant avec le double d'antennes, soit 8 pour chacun des deux modules qui sont alimentés par des transfos de 36 W, ce qui donne un indice sur la consommation des engins. En pratique nous avons relevé 17 W sous charge et 12 W au repos pour chacun des modules, ce qui les places dans une fourchette basse pour ce type d'équipement — on pense aux Orbi de chez Netgear bien plus gloutons dans le genre. Mais ne vous fiez pas aux apparences : tout comme le BD4, les BT10 sont de vrais routeurs embarquant toute la panoplie nécessaire pour faire de vous un sysOp réseau digne de ce nom.

Si l'application mobile fait bien le job, l'interface web bien connue du WRT d'Asus est disponible sur le BT10 comme sur BD4, et bien qu'elle mériterait un coup d'UX/UI, propose un panel XXL de fonctionnalités et de monitoring

Fonctionnalités et débits

Nous vous parlions plus haut d'AImesh, la solution de LAN maillé d'Asus. Ce type de kit étant dévolu à la tâche, son initialisation est totalement automatisée, tout comme l'ajout de nœuds qui se fait avec une grande facilité avec tout matériel compatible, et il y en a.

La mise en place du maillage réseau est largement simplifié via l'application mobile, et une fois en place son monitoring très clair

Le logiciel embarqué dans ses routeurs, aka Asus WRT ici dans sa version 5, regorge comme nous le disons plus haut de fonctionnalités, faisant de ces routeurs des solutions ultras complètes en dépit d'un positionnement plus grand public qu'expert.

Mais nous vous y trompez pas, si l'application sur smartphone facilite grandement la prise en main via une ergonomie soignée, l'interface web elle s'adresse bien aux spécialistes. De la gestion des réseaux, sous réseaux, où chaque périphérique pourra être monitoré, routé, priorisé via le QoS, passé sous le joug d'un contrôle parental ou de DNS personnalisés — dont la liste proposée par Asus en dehors de votre propre DNS inclus adguard, quad9, control D... —, associé avec un AP particulier pour définir des routes locales selon vos souhaits... Jusqu'à la gestion des VPN où là encore la configuration est pléthore avec un vaste champ de compatibilité. L'agrégation de liens est également disponible, tout comme le mode Dual WAN autorisant une bascule de secours ou une répartition de charge entre deux liaisons au web.

Le constructeur propose également dans ses solutions, et depuis leur naissance, une couche logicielle sécuritaire en partenariat avec Trend Micro, pour lutter contre les méchants hackeurs russes qui en voudraient à vos data. Cela va d'éventuels trous de sécurité détectée dans votre configuration, aux protections anti-intrusions en passant par une protection proactive contre les botnet et autres saloperies. Cela ne remplacera pas ni patchs réguliers ni bonnes pratiques, mais c'est une valeur ajoutée indéniable.

Et les débits dans tout ça ? Ils flirtent avec le très bon. La barre des 3000 Mbit/s — soit 375 Mo/s — est dépassée dans les meilleures conditions, quand la tenue en performance avec la distance conserve un très bon niveau de hauteur comme de stabilité des débits. Précisons que ces mesures ont été réalisées avec un réseau maillé composé de deux BT10 et d'un BD4, tous interconnectés avec un backhaul filaire à 2.5 Gb/s.



ZenWifi BT10 à 339,99 € / kit x2 à 559,99 €

ZenWifi BQ16 à 479,99 € / kt x2 à 919.99 €

ZenWifi BD4 à 84,99 € / kit x2 à 119,99 € / kit x3 à 224,99 €

ZenWifi BD4 outdoor à 129,99 €



