La cuvée 2024 des alimentations Seasonic Focus GX est là, enivrée à l’OptiSink

Quelques mots pour vous informer que le 30 septembre dernier, Seasonic a lancé sa nouvelle série d’alimentation Focus GX (2024). Pour cette cuvée 2024, la marque taïwanaise a modifié plusieurs aspects de la conception ; des changements qui — vous vous y attendez — aboutissent à une qualité globale améliorée, donc à plus grande fiabilité, mais aussi à une meilleure circulation de l’air, aux dires de Seasonic.

Une conception revue

Cette ligne Focus GX (2024) exploite la conception OptiSink détaillée dans la vidéo ci-dessous. Concrètement, la société explique avoir entièrement revu son PCB. Elle ajoute que sa nouvelle conception comprend également l'utilisation de MOSFET et de composants de dissipation thermique plus petits, ce qui a pour effet d’augmenter l'espace libre à l'intérieur de l’alimentation ; donc in fine, de favoriser la circulation de l'air (Seasonic parle carrément d’une augmentation de 48 % du volume « vide »).

En outre, au moment de la fabrication, le MOS (Metal-Oxide Semiconductor) est directement soudé sur la surface en cuivre du PCB. En d’autres termes, ce processus n’utilise pas des vis et des coussinets thermiques pour monter le MOS sur des dissipateurs thermiques en aluminium. Le but de la manœuvre : exploiter la conductivité thermique supérieure du cuivre.

Pour le reste, nous sommes en présence de blocs d’alimentation ATX 3.1 / PCIe 5.1 (ils offrent ainsi une prise en charge native du 12V-2x6), certifiés 80 Plus Gold, entièrement modulaires, proposés dans des puissances de 750, 850 et 1000 W, et toujours couverts par dix ans de garantie constructeur. La vidéo de présentation générale de ces alimentations FOCUS v4 :

À propos de la disponibilité, ces Focus GX (2024) arriveront courant octobre en Europe, à la mi-novembre en Amérique du Nord, et à travers le globe avant la fin d’année. Les tarifs sont consignés dans le tableau ci-dessous ; comptez un léger surcoût pour les versions blanches.