Phanteks Revolt 2200, l’alimentation obèse

Jusqu’à par plus tard qu'à l'instant, la gamme d’alimentations ATX Revolt de Phanteks proposait jusqu’à 1 600 W de puissance (ainsi que des options plus modestes de 1 000 et 1 200 watts). La marque vient de dépasser cette limite : elle a lancé un bloc de 2 200 W en Chine.

De quoi répondre à l'appétit de quelques RTX 4090...

Le média JD (via VideoCardz) a officialisé cette alimentation. Comme le montre la diapositive qui sert en couverture, ce bloc ATX 3.1 / PCIe 5.1 certifié 80 Plus Platinum propose deux sorties 12V-6×2 natives et fournit suffisamment de jus pour alimenter une paire de GeForce RTX 4090 ainsi qu’une paire de CPU Xeon. Les utilisateurs ayant besoin de connecteurs 16 broches supplémentaires trouveront également deux adapteurs 2 x 8 vers 16 broches, précise notre confrère. Il faut dire qu'il y a de quoi faire, puisque vous allez le compter comme nous, l’alim propose neuf connecteurs 8 broches, assortis de six connecteurs 6 broches. La conception est entièrement modulaire.

Heureusement, que ce soit le PC lambda, ou celui, moins lambda, armé d’une GeForce RTX 4090 voire d'une Radeon RX 7900 XTX, de tels systèmes ne requièrent pas une telle de puissance ; et en principe, elle ne sera pas non plus nécessaire pour alimenter une machine munie d'une GeForce RTX 5090. Vous l’aurez compris avec la référence aux Xeon, avec ce bloc Revolt de 2 200 W, Phanteks cible surtout les stations de travail surchargées de composants.

Avec ses 5,7 kg sur la balance, soit presque 1,5 kg de plus que sa petite sœur de 1600 W (laquelle a sinon les mêmes mensurations), l'alimentation peut également faire office d’haltère de substitution pour culturiste en perdition. Ceci dit, au prix auquel elle est vendue, autant privilégier un pack de six bouteilles d’eau : ce dernier pourvoit à peu près la même charge sans pour autant atrophier le compte en banque. En effet, Phanteks propose cette référence contre 3 799 RMB, ce qui équivaut à 491 euros en conversion brute.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’entreprise n’a pas référencé ce bloc Revolt de 2 200 W sur son site web ; la puissance proposée la plus élevée est toujours de 1 600 W pour cette gamme. L’avenir nous dira si ce bloc trouve le chemin du Vieux Continent, mais sachant que les trois modèles Phanteks Revolt sont estampillés ATX 3.0 / PCIe 5.0, il est envisageable qu’un refresh soit dans les cartons.

Pour votre gouverne, la Phanteks Revolt 1600W est disponible au tarif de 455,99 euros sur Amazon.fr. Précisons qu’elle a le privilège d’être l’unique bloc Titanium du quatuor (les autres sont Platinum).