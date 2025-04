Avec sa RX 9060 XT, AMD recyclerait les specs mais attiserait les fréquences

À quelques heures de son officialisation, la GeForce RTX 5060 Ti est sans surprise la star du moment. Mais fort heureusement pour les consommateurs, il n’y a pas que les cartes NVIDIA dans la vie. En plus de ses Radeon RX 9070 XT et RX 9070, AMD prépare d’autres solutions RDNA 4, notamment la Radeon RX 9060 XT. À l’instar de la GeForce susmentionnée, elle arrivera en deux configurations de VRAM : 8 et 16 Go. Jusqu’ici, c’était la seule donnée un tant soit peu concrète. La quantité de processeurs de flux restait inconnue. Le site VideoCardz vient d’apporter un éclairage.

Les 3 GHz largement dépassés ?

Comme pour la récente fuite des scores 3DMark, le média s’attribue directement l’information. Dans ce cas précis, nos confrères indiquent toutefois la tenir de partenaires d’AMD. Selon eux, la Radeon RX 9060 XT embarquerait un GPU Navi 44 doté de 2048 processeurs de flux.

Ce n’est pas du tout original, puisque c’est une quantité identique pour les Radeon RX 7600 et RX 7600 XT. Pour mémoire, la Radeon RX 9070 en compte 3584, tandis que la RX 9070 XT en a 4096.

D’autres détails concernent les fréquences GPU. La RX 9060 XT aurait une fréquence jeu de 2620 MHz et une fréquence Boost de 3230 MHz. La source suggère des variantes OC capables de tutoyer les 3,3 GHz.

Rappelons que ces valeurs sont de respectivement 2470 MHz et 2755 MHz pour la RX 7600 XT, de 2250 MHz et 2655 MHz pour la Radeon 7600. La hausse s’annonce donc non négligeable. Ceci dit, ce sont des fréquences assez théoriques et basses pour RDNA 3 : notre modeste Radeon 7600 Pulse, qui représente l’entrée de gamme de cette série, est théoriquement apte à monter à 2755 MHz. Or, la nôtre s’autorise régulièrement des escapades à plus de 2900 MHz sans que nous ayons procédé au moindre OC manuel. Même constat pour l'Acer RX 7600 Predator Bifrost OC passée entre nos mains : elle monte dans les MHz malgré sa puissance rabaissée.

Revenons à la RX 9060 XT. VideoCardz ne précise pas son TGP, mais affirme qu’une alimentation d’au moins 500 W, voire de 550 W, sera nécessaire. Des valeurs relativement standard pour une carte de cette gamme, et qui dépendent évidemment de la configuration complète et de la qualité de l’alimentation.

Dernier point notable : la RX 9060 XT ne proposerait que trois sorties vidéo, contre quatre pour les RX 9070 Series ou les RX 7060 (3 DisplayPort + 1 HDMI).

Quant à sa date de présentation, le mystère demeure. VideoCardz évoque le Computex (20–23 mai 2025) comme fenêtre avancée par les partenaires, mais pour autant, n’écarte pas une annonce plus précoce.

Carte graphique Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT* Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7600 Architecture / GPU RDNA 4 Navi 48 XTX RDNA 4 NAVI 48 XT RDNA 4 NAVI 44 XT RDNA 3 Navi 33 XT RDNA 3 Navi 33 XL Processeurs de flux 4096 3584 2048 2048 2048 Fréquence Boost 2970 MHz 2520 MHz 3200 MHz 2755 MHz 2655 MHz VRAM 16 Go 16 Go G6 16 / 8 Go G6 16 Go 8 Go Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s 20 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s Bus mémoire 256 bits 256 bits 128 bits 128 bits 128 bits Bande passante mémoire 640 Go/s 640 Go/s 320 Go/s 288 Go/s 288 Go/s TGP 304 W 220 W À déterminer 190 W 165 W

Nous profitons de ce papier pour ajouter un manifeste recensant plusieurs RX 9060 XT de Gigabyte. Le leaker Harukaze 5719 l’avait partagé il y a quelques jours.