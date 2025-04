Des GeForce RTX 50 auraient intégré de la GDDR7 de SK Hynix

Les prix potentiellement revus à la baisse pour les RTX 5060 Ti ne sont pas la seule actualité ayant trait à la gamme Blackwell. Une autre concerne l’approvisionnement en puces mémoire GDDR7.

© SK Hynix

Selon MEGAsizeGPU, un leaker fiable, NVIDIA collabore désormais avec SK Hynix pour équiper ses GeForce. Cette décision remonterait au lancement de la GeForce RTX 5070, soit le mois dernier. La source ne précise pas si le constructeur a cessé de faire appel à son fournisseur principal, Samsung. Nous supposons que SK Hynix vient en renfort, pour suppléer l’approvisionnement, sans pour autant supplanter sa rivale.

Nvidia recently started to use SK Hynix GDDR7 for the RTX50 Graphic Card. Started with RTX5070 first.