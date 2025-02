Lisa Su avertit que les RX 9070 Series seront disponibles début mars

Vous êtes sans doute échaudés par le lancement des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 — en rupture de stock partout, sauf sur eBay. Celui d’autres cartes graphiques suscitera éventuellement moins de spéculation. C’est en tout cas ce que nous espérons pour les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 : disponibles auprès des détaillants depuis plusieurs semaines mais gardées au chaud pour des raisons diverses et variées, elles se déverseront peut-être à un flot suffisant pour dissuader les scalpers. En attendant, nous sommes fixés sur leur date de commercialisation.

Lisa Su à l'époque de la Radeon VII

La boss s'exprime

Commençons par un bruit de couloir qui émane de Benchlife. Le média, dont les leaks sont généralement fiables, stipule qu’AMD organisera un événement centré sur l'architecture GPU RDNA 4 à la fin du mois de février. La source indique qu’elle n’a pas plus de détails à partager pour l’instant.

L’autre n’est pas une rumeur, mais une déclaration de Lisa Su. Lors de la présentation des résultats financiers du quatrième trimestre, la PDG d’AMD a déclaré :

Le chiffre d'affaires de la division Gaming Graphics a baissé d'une année sur l'autre, car nous avons accéléré la distribution pour préparer le lancement de la nouvelle génération de GPU de la série Radeon 9000.



Avec cette génération, nous nous concentrons sur la partie la plus volumineuse du marché des jeux pour passionnés, avec notre nouvelle architecture RDNA 4. RDNA 4 offre des performances de lancer de rayons considérablement améliorées et ajoute le support de la technologie d'upscaling alimentée par l'IA qui apportera des jeux 4K de haute qualité aux joueurs grand public lorsque les premiers GPU de la série Radeon 9070 seront mis en vente, au début du mois de mars. »

Ces propos confirment plusieurs éléments que nous savions déjà. Lisa Su témoigne de l’accent mis sur les capacités ray tracing (technique dont la prise en charge n’est plus optionnelle, mais un prérequis, dans de récentes productions — en l’occurrence Indiana Jones et le Cercle Ancien et Doom: The Dark Ages), décrit le FSR 4 et dépeint une offre centrée sur le milieu de gamme. Par contre, elle infirme la commercialisation à partir du 23 mars qui avait été évoquée par quelques détaillants.

Pour compléter ce qui précède, le mois de mars doit aussi être marqué par le lancement des nouveaux processeurs X3D, à savoir les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D. Chez NVIDIA, il serait placé sous le signe des RTX 5060 Ti / RTX 5060. Enfin, pour en revenir aux Radeon RDNA 4, Frank Azor avait réfuté le tarif de 899 dollars suggéré pour la RX 9070 XT.

While we aren’t going to comment on all the price rumors, I can say that an $899 USD starting price point was never part of the plan. — Frank Azor (@AzorFrank) January 27, 2025