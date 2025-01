DOOM The Dark Ages : des exigences et une tarification démoniaques

no ragotz

Le DOOM Slayer que vous êtes ronge certainement sa souris (gare à ce qu’elle ne prenne pas feu !) en attendant de la matraquer de clics dans DOOM : The Dark Ages. À l’occasion du Conférence Xbox Developer Direct, id Software, le développeur du jeu, a montré plusieurs minutes de gameplay, renseigné la date de parution, ainsi que les configurations pour jouer sur PC.

Bethesda Softworks, génie du mal

La séquence qui suit se passe de commentaires. Les aficionados de fast-FPS amateurs d’hémoglobine seront rassurés : la proposition n'a rien perdu de sa brutalité. Rappelons que Doom : The Dark Ages est la préquelle de Doom (2016) et de Doom Eternal (mars 2020) ; descendant d'un illustre jeu sorti en 1993 et désormais jouable sur Notepad. Ce lointain héritier débarquera officiellement sur PC le 15 mai 2025.

Les deux Doom susmentionnés étaient de véritables modèles d’optimisation sur PC, capables de tourner à fond de balle sur un vieux coucou. Malheureusement, au vu des configurations proposées, la deuxième assertion n’a plus l’air d’actualité.

En effet, à l’instar d’Indiana Jones et le Cercle Ancien (lequel exploite une version mise à jour du moteur id Tech 7), la production impose un GPU avec prise en charge matérielle du ray tracing. Certes, comme le soulignent certains utilisateurs Steam dans la section Discussions, c’est le cas depuis 2018 chez NVIDIA — soit depuis presque 7 ans. Chez AMD, seulement depuis les RX 6000 RDNA 2 (2020), et avec les performances que nous connaissons.

En configuration minimale, soit pour du 1080p / Low à 60 IPS, la prescription est une GeForce RTX 2060 SUPER ou une Radeon RX 6600, associée à un Ryzen 7 3700X ou un Core i7 10700K avec 16 Go de RAM.

Idéalement, pour du 1440p / High à 60 IPS, les développeurs recommandent un Ryzen 7 5700X ou un Intel Core i7 12700K avec 32 Go de RAM et une GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 6800.

Prévoyez 100 Go d’espace. En la matière, nous passons aussi un nouveau cap : il n’est plus juste question d’un SSD (donc possiblement SATA), mais carrément d’un SSD NVME.

Derrière cartouche dans le dos des Pcistes : un tarif fixé à 79,99 euros (comme Dynasty Warriors : Origins) pour la version standard. Pour la Premium Edition, tablez plutôt sur 109,99 euros.

Comme quoi, l’enfer sur Terre, c’est peut-être dès maintenant. Sinon, les anciens opus sont actuellement soldés sur Steam.