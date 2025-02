2025 va être décisive pour l’avenir du métavers de Meta

Jusqu’ici, la marotte de Mark Zuckerberg n’a pas rencontré un grand succès : en dépit des investissements, le métavers de Meta est loin d’avoir répondu aux ambitions du milliardaire (qui, pour mémoire, a rebaptisé Facebook — l’entreprise, pas le réseau social — en Meta en octobre 2021). Trois ans et demi plus tard, les équipes du Reality Labs (la branche de Meta consacrée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée ; auparavant nommée Oculus VR) seraient à la croisée des chemins.

Les lunettes intelligentes, nouveau dada de Meta ?

Le média Business Insider nous apprend que Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a donné un an aux équipes pour faire du Metaverse un succès. Un avertissement en guise d’ultimatum : en l’absence de progrès majeurs, le groupe serait contraint de revoir ses plans.

Dans une note interne rapportée par nos confrères, Andrew Bosworth prévient : « Nous avons le meilleur portefeuille de produits que nous ayons jamais eu sur le marché et nous poussons notre avantage en lançant une demi-douzaine d'autres wearables alimentés par l'IA. Nous devons stimuler les ventes, la fidélisation et l'engagement dans tous les domaines, mais surtout dans celui de la recherche et du développement. Et Horizon Worlds [la plateforme de réalité virtuelle sociale de Meta] doit absolument percer pour que nos plans à long terme soient maintenus. »

Le PDG, Mark Zuckerberg, avait quant à lui préalablement insisté sur la poursuite des efforts pour rester leader dans le domaine des lunettes intelligentes, pressenti comme le marché le plus porteur. Les casques VR Quest de Reality Labs, et plus généralement l’expérience VR complète, pourraient ainsi être relégués au second plan au profit de wearables de réalité augmentée. D’après Andrew Bosworth, les prochains mois doivent ainsi déterminer les germes du métavers de Meta : celles d’une démarche visionnaire ou, au contraire, d’une « mésaventure légendaire » (legendary misadventure en anglais).

De fait, depuis sa création, la division Reality Labs a reçu plus de 17,7 milliards d’investissement, rapporte le site Les News. Elle a encore enregistré une perte de 5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. Cependant, des dispositifs de RA, en particulier les lunettes Ray-Ban Meta, ont rencontré un certain succès ces derniers mois. Tel que rapporté ci-dessus, ces solutions pourraient représenter la voie de sortie de Meta.

Pour compléter ce qui précède, apportons quelques nuances résultant des recherches que nous avons effectuées pour cet article. Nous étions un peu dubitatifs face à cette « révolution métavers » que beaucoup ont voulu nous vendre en 2022. Certes, le métavers à la sauce Meta — qui est par bien des aspects orienté grand public, et que la firme vendait comme l'avenir de la communication numérique — a été un cuisant échec jusqu’à présent. Seulement l’essor des métavers (dans le sens des mondes virtuels connectés et perçus en réalité augmentée) s'accomplira certainement bien plus dans un cadre professionnel.

Un papier assez intéressant titré L’industrie doit se préparer à la révolution métavers, publié en début d’année 2024 dans le Harvard Business Review France, décrit des débouchés de type simulations numériques avancées et modèles 3D interactifs. À la clef pour les entreprises : des méthodes pour « tester et peaufiner leurs procédés de fabrication dans un environnement virtuel avant de les mettre en œuvre dans le monde réel ». L'autrice ajoute que « le marché du métavers industriel pèserait déjà 100 à 150 milliards de dollars américains, avec une prévision conservatrice de 400 milliards de dollars d'ici 2030, et un potentiel dépassant 1 trillion de dollars » (montants basés sur une étude du cabinet de conseil Arthur D.Little). Elle mentionne plusieurs démarches, dont celle de Renault, le plan Re-Industry. Le CP de l’entreprise précise que celui-ci « s’appuie notamment sur son Metaverse Industriel, accélérateur de compétitivité ».

Bref, le métavers ne se résume pas à l’échec de Meta et de son jeu vidéo Horizon Worlds. Ceci dit, il serait intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles (elles se bornent peut-être à des considérations purement matérielles), en dépit de la force de frappe de Meta et du battage médiatique, cette greffe n’a pas pris, alors que Second Life de Lindel Lab, sorti en 2003, fut un petit phénomène en son temps. D’ailleurs, cette vieille production, qui semble issue d'un autre âge de notre ère numérique, est aussi qualifiée de métavers dans son acception « d’univers virtuel persistant ».