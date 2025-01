no ragotz

Les premières RX 9000 seront desktop et pas forcément bon marché

Ceux pour qui les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 ne rentrent pas dans le budget GPU regardent certainement avec attention les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Le cas échéant, ils scrutent surtout une promesse, celle de cartes graphiques prévues pour mars. Rien de dit que jusque-là, les indiscrétions iront aussi bon train que depuis le CES, mais en l’état, voici quelques nouvelles données à prendre en considération.

Un bien gros emballage

Des prix inspirés par celui de la RX 7900 XT ?

Gplay, un détaillant bulgare, s’est risqué à quelques confidences dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. C’est une traduction, avec les biais qu’elle induit, assortie d’une volonté évidente de ne pas divulguer des informations couvertes par des accords de confidentialité. Mais dans les grandes lignes, il transparaît qu’une sortie fin janvier (le 23) était bien le plan initial d’AMD. Bon, c’est un bruit de couloir devenu secret de polichinelle depuis quelques jours. La confidence relative aux tarifs est par contre moins insignifiante. La source sous-entend que les tarifs initiaux des Radeon RX 9000 ne devaient pas être aussi bas qu'envisagés par les plus optimistes. En fait, elle insinue qu’AMD souhaitait proposer la RX 7900 XTX a un prix plus proche de celui de la RX 7900 XT que de la RX 7800 XT.

Concrètement, la RX 9070 XT aurait été commercialisée aux alentours de 899 dollars ; la RX 9070 non-XT, plutôt dans les 749 dollars. Vous le savez, il est assez hasardeux de transposer des montants en dollars en euros pour les GPU. Alors rappelons juste que la RX 7900 XT a débarqué avec des prix de vente recommandés de 899 dollars / 999 euros. Ces montants théoriques étaient 499 dollars / 549 euros pour la RX 7800 XT.

Apparemment, les plans ont désormais changé. Nous n’allons donc pas tirer de conclusions sur la base de ces déclarations ; simplement garder en tête que ces premières solutions Radeon RDNA 4 ne seront possiblement pas aussi bon marché que certains l’espèrent.

L’autre information en lien avec cette gamme émane directement d’un membre d’AMD. En l’occurrence de Ben Conrad, son directeur de la gestion des produits de la branche laptop haut de gamme. Dans une interview accordée à Notebookcheck, il déclare que pour RDNA 4, ce sera « desktop first ». Pour le dire plus clairement : qu’il ne faut pas attendre de cartes graphiques RX 9000 mobiles dans un avenir proche.

« Notebookcheck : Voyez-vous des perspectives d'avenir pour les ordinateurs portables RDNA4 ? Malheureusement, le nombre de modèles d'ordinateurs portables basés sur le dGPU d'AMD a été plutôt anémique.

Ben Conrad : Notre stratégie graphique actuelle est axée sur le marché des ordinateurs de bureau avec le RDNA4. Je pense donc que vous verrez d'abord ce type de produits à l'avenir. Il est toutefois certain que RDNA4 et les futures technologies graphiques seront intégrées dans les appareils mobiles, que ce soit dans les APU ou dans les futurs produits. »

Ne feignons pas l’étonnement. Comme l’explicite notre confrère, l’offre d’ordinateurs portables équipés d’un dGPU Radeon est tout sauf abondante. Avec ses Strix Halo et ses APU Ryzen Z1 / Ryzen Z2, AMD semble de plus en plus privilégier cette voie. Pour sa part, NVIDIA a officialisé autant de GeForce RTX 50 Series laptop que desktop au CES (chaque référence a d’ores-et-déjà sa déclinaison mobile).

Concluons par quelques mots au sujet du FSR 4 (donc toujours en lien avec RDNA 4, cette version étant présentée comme exclusive aux RX 9070 / XT sur la diapositive du CES). Selon le leaker réputé @Kepler_L2, le pilote RDNA 4 pour la série AMD RX 9000 remplacera simplement les extensions d'application FSR 3.1 .dll par celles de FSR 4. Cette transposition permettra une mise à niveau transparente pour l'utilisateur, sans supplément de la part des développeurs. La prise en charge FSR 3.1 / FSR 4 serait donc a priori juste conditionnée par le matériel du client.