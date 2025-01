GeForce RTX 50 Series : les derniers potins avant la présentation

À l’approche de la présentation par Jensen Huang de sa nouvelle veste et auxiliairement des GeForce RTX 50 Series, les indiscrétions sur ces dernières poussent à un rythme tellement effréné qu’il nous faudrait la sagacité de David Blackwell pour ne pas perdre le compte. Pour notre part, étant davantage Sam que sagaces, nous récoltons à notre rythme certaines données qui nous paraissent ne pas relever de la gabegie.

Lors de notre dernier labour, lequel remonte au 27 décembre, nous avions déterré le PCB d’un spécimen de GeForce RTX 5090 et trouvé de jeunes essences de GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5070. En ce vendredi 3 janvier 2025, nous allons ratisser plus large, au milieu d’un tas d’herbes folles où bourgeonnent des RTX 50 desktop mais aussi laptop.

GeForce RTX 50 pour ordinateurs fixes

Commençons par un rhizome bien apparent avant de plonger au milieu des radicelles. Pas d’inquiétude, nous avons déjà épuisé notre lexique SVT niveau CM1. Et surtout, il n’y a besoin d’aucune connaissance en botanique pour admirer cette somptueuse GeForce RTX 5080 MSI Gaming Trio OC Edition. L’emballage certifie deux données : les 16 Go de GDDR7 et le bus mémoire de 256 bits.

© Chiphell

Pour rester sur la RTX 5080, vous devriez pouvoir en acquérir une à partir du 21 janvier (l’annonce aura bien lieu le 6 en revanche ; cette date a été communiquée par HKPEC dans une publication depuis supprimée). Quant au prix, le montant officiel reste incertain. Un modèle Asus (donc une carte custom) a été toutefois été référencé à 1 699 euros par un détaillant en principe espagnol, donc appliquant un taux de TVA de 21 %. Pour mémoire, la GeForce RTX 4080 FE avait initialement un prix de vente recommandé de 1469 euros.

RTX 5080 - 1699euro Asus price ~1349$ (no vat/tax) pic.twitter.com/ui24JcWqNQ — Tomasz Gawroński (@GawroskiT) January 2, 2025

Nous restons en compagnie de la RTX 5080, mais ajoutons la RTX 5090 pour parler TGP. Aux dernières nouvelles, la valeur standard sera de 360 W pour la première et finalement de 575 W pour la seconde.

And RTX 5080 360W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 3, 2025

Carte graphique RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 -300 Multiprocesseurs de flux 170 84 70 48 Cœurs CUDA 21 760 10 752 8960 6144 VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 16 Go GDDR7 12 Go GDDR7 Bus mémoire 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 28 Gbit/s 30 Gbit/s 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1792 Go/s 960 Go/s 896 Go/s 672 Go/s Connecteur d’alimentation 1 x 16-pin 1 x 16-pin 1 x 16-pin 1 x 16-pin TGP 575 W 360 W 300 W 250 W Connectique d’affichage 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1 Interface PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Annonce 6 janvier 2025 6 janvier 2025 6 janvier 2025 À déterminer Dispo À déterminer 21 janvier 2025 À déterminer À déterminer

Blackwell pour les PC portables

Nous passons maintenant aux PC portables. Sur Bilibili, un utilisateur a partagé une capture d'écran de 3DMark Time Spy avec la GeForce RTX 5060. Avec un score graphique de 13 821 points, elle devancerait très légèrement la GeForce RTX 4060 Ti desktop dans ce benchmark ; distancerait donc la GeForce RTX 4060 laptop d’une bonne longueur (de 32,6 %). Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est une comparaison score unique / moyennes.

Carte Score graphique GeForce RTX 4080 Laptop 18 884 GeForce RTX 5060 Laptop* 13 821 GeForce RTX 4060 Ti 8 Go (Desktop) 13 495 GeForce RTX 4070 Laptop 12 468 GeForce RTX 4060 Laptop 10 428

La dernière rumeur digne d’intérêt a trait à la GeForce RTX 5090 mobile. Elle n’est pas étayée, juste formulée par Golden Pig Upgrade, qui est néanmoins une source de confiance. Selon GPU, afin d’outrepasser la limitation des 16 Go de VRAM sur cette plateforme, le flagship va exploiter des modules mémoire de 3 Go. Jusqu’ici, de telles puces étaient surtout pressenties pour équiper une future variante de RTX 5080 desktop mieux dotée que celle montrée plus haut.