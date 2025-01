Core Ultra 200U, H et HX : les Arrow Lake envahissent le segment laptop

Core Ultra 200U, H et HX : les Arrow Lake envahissent le segment laptop

Intel siffle le coup d’envoi des nombreuses annonces de l’édition 2025 du CES. Les différents produits ont quasiment tous été bien documentés ces dernières semaines au gré des fuites ; les nouveaux Core 200 pour ordinateurs portables qu’Intel vient d’officialiser n’avait pas fait exception. Des Core Ultra 200U, Core Ultra 200H et Core Ultra 200HX viennent ainsi étoffer le catalogue de l’entreprise, au côté des Core Ultra 200V Lunar Lake lancés en 2024. Nous allons les présenter simplement à travers des tableaux ci-dessous. Tous prennent en chargent jusqu’à 96 Go de DDR5-6400 ou 64 Go de LP5/x.

Core Ultra 200U

Cette série comprend quatre références, toutes dotées de 12 cœurs CPU en 2 + 8 + 2. Le PBP (Processor Base Power) est de 15 W, tandis que le MTP (Maximum Turbo Power) s’élève à 55 W.

Processeur Cœurs CPU Fréquence de base / max P-core Intel Smart Cache GPU Lignes PCIe PBP MTP Ultra 7 265U 12 (2 + 8 + 2) 2,1 / 5,3 GHz 12 Mo 4 Xe-Cores, jusqu’à 2,1 GHz 2 x 4 PCIe 4.0 15 W 57 W Ultra 7 255U 12 (2 + 8 + 2) 2 / 5,2 GHz 12 Mo 4 Xe-Cores, jusqu’à 2,1 GHz 2 x 4 PCIe 4.0 15 W 57 W Ultra 5 235U 12 (2 + 8 + 2) 2 / 4,9 GHz 12 Mo 4 Xe-Cores, jusqu’à 2,05 GHz 2 x 4 PCIe 4.0 15 W 57 W Ultra 5 225U 12 (2 + 8 + 2) 1,5 / 4,8 GHz 12 Mo 4 Xe-Cores, jusqu’à 2 GHz 2 x 4 PCIe 4.0 15 W 57 W

Core Ultra 200H

Intel propose cinq références dans cette série, pour des configurations de 16 ou 14 cœurs CPU. Les PBP et MTB sont de 28 W et 60 W. Une exception : le flagship, pour lequel ces valeurs sont de 45 W et 115 W.

Processeur Cœurs CPU Fréquence de base / max P-core Intel Smart Cache GPU Lignes PCIe PBP MTP Ultra 9 285H 16 (6 + 8 + 2) 2,9 / 5,4 GHz 24 Mo 8 Xe-Cores, jusqu'à 2,35 GHz 1 x 8 PCIe 5.0 / 2 x 4 PCIe 4.0 45 W 115 W Ultra 7 265H 16 (6 + 8 + 2) 2,2 / 5,3 GHz 24 Mo 8 Xe-Cores, jusqu'à 2,3 GHz 1 x 8 PCIe 5.0 / 2 x 4 PCIe 4.0 28 W 60 W Ultra 7 255H 16 (6 + 8 + 2) 2 / 5,1 GHz 24 Mo 8 Xe-Cores, jusqu'à 2,25 GHz 1 x 8 PCIe 5.0 / 2 x 4 PCIe 4.0 28 W 60 W Ultra 5 235H 16 (6 + 8 + 2) 2,4 / 5 GHz 18 Mo 8 Xe-Cores, jusqu'à 2,25 GHz 1 x 8 PCIe 5.0 / 2 x 4 PCIe 4.0 28 W 60 W Ultra 5 225H 16 (6 + 8 + 2) 1,7 / 4,9 GHz 18 Mo 8 Xe-Cores, jusqu'à 2,2 GHz 1 x 8 PCIe 5.0 / 2 x 4 PCIe 4.0 28 W 60 W

Core Ultra 200HX

C’est plus hétérogène pour ces Core Ultra 200HX, puisqu’ils offrent de 14 à 24 cœurs CPU. Tous sont logés à la même enseigne pour la puissance, à savoir 55 W en PBP et 160 W en MTB.

Processeur Cœurs CPU Fréquence de base / max P-core Intel Smart Cache GPU Lignes PCIe PBP MTP Ultra 9 285HX 24 (8 + 16) 2,8 / 5,5 GHz 36 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 2 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W Ultra 9 275HX 24 (8 + 16) 2,7 / 5,4 GHz 36 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 1,9 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W Ultra 7 265HX 20 (8 + 12) 2,6 / 5,3 GHz 30 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 1,9 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W Ultra 7 255HX 20 (8 + 12) 2,4 / 5,2 GHz 30 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 1,85 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W Ultra 5 245HX 14 (6 + 8) 3,1 / 5,1 GHz 24 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 1,9 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W Ultra 5 235HX 14 (6 + 8) 2,9 / 5,1 GHz 24 Mo 4 Xe-Cores, jusqu'à 1,8 GHz 4 PCIe 5.0 / 4 PCIe 4.0 55 W 160 W

La plateforme Core Ultra 200V (Lunar Lake) pour la comparaison :

Disponibilité

Les trois séries ci-dessous sont estampillées Arrow Lake (d’où le préfixe Ultra). Intel a également dégainé des Core non Ultra, à savoir les 200S / H, respectivement Bartlett Lake S et Raptor Lake H Refresh, des Core 100U (Raptor Lake U Refresh) et Core 3 (Twin Lake), ainsi que des Core Ultra 200S ; certains seront présentés dans d'autres articles. Par ailleurs, une déclinaison Pro de la gamme Lunar Lake, qui bénéficie de la plateforme Intel vPro, est également disponible dès aujourd’hui, 6 janvier 2025.

Concernant les trois gammes présentées ici, les Core Ultra 200H et U équiperont des PC portables commercialisés à partir de février. Pour les Core Ultra 200HX, la mise sur le marché est prévue durant « la première moitié de 2025 », sans davantage de précision.