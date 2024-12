C'est râpé pour le scanner ASML version LEGO à Noël !

De la tour Eiffel au train Orient-Express en passant par R2-D2, nombreux sont les monuments, véhicules et personnages à avoir leur effigie LEGO. Mais que viennent faire ces petites briques de construction dans un article du Comptoir nous demanderez-vous ? Eh bien déjà, elles peuvent chapeauter vos barrettes de DDR5. Ensuite, elles modélisent parfois un produit rare et aussi, dans le cas présent —considérations bassement financières mises à part — trop encombrant pour être glissé sous le sapin (du moins d'un conifère d'une taille équivalente à ceux vendus sur les parkings en ce moment).

La fin d'un rêve

Ne vous inquiétez pas, nous n'allons parler d’une vieillerie, type accélérateur 3DFX Voodoo de 1996 réinterprété en LEGO ; plutôt d’une création bien actuelle, un scanner EUV High-NA d’ASML (leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie). Plus précisément, du TWINSCAN EXE:5000... version briques de plastique. Initialement vendu sur la boutique officielle de la société au tarif de 227,95 dollars, ce modèle de 851 pièces (pour la comparaison avec les modèles précités, la tour Effeil est composée de 10 001 pièces, le train de 2540 ; pour R2-D2, le petit modèle a 1050 pièces, le grand 2314) semble avoir été victime de son succès à l’approche des fêtes de fin d’année. À en croire un certain Jon Masters sur le réseau social X, ASML a décidé de limiter les ventes à ses seuls employés en imposant un email ASML valide.

L'objet de toutes les convoitises

Concrètement, le produit n’apparaît même plus sur la boutique officielle. D’après les relevés de WayBackMachine, il était commercialisé depuis au moins le 29 novembre dernier. La mention du mail obligatoire n’est cependant apparue que sur la dernière capture, laquelle remonte au 17 décembre.

Pour raccrocher les wagons, le TWINSCAN EXE:5000 est la première machine High-NA EUV d’ASML. Son tarif de 350 millions d’euros dépasse donc le budget Noël moyen des Français (qui est de 497 euros à en croire TF1 Info ; mais de 323 euros chez les miséreux 25-34 ans, contre 718 euros chez les richissimes boomers de 65 ans et plus). Pour notre machine LEGO, l’histoire de nous dit pas si ASML a arrêté les ventes de peur d’un espionnage industriel et Legotiel orchestré par la Chine, ou simplement en raison d'une demande jugée excessive.

La boutique commercialise toujours un TWINSCAN Lego Set qui modélise le scanner utilisé pour la formation. Cette ébauche n’égale toutefois pas l’œuvre finale : elle ne compte que 600 pièces. Et avouons qu’elle fait un peu cheap à côté de l’autre.

En outre, bien que toujours présent sur la boutique, ce système, vendu 166,70 dollars, nécessite également un compte ASML.

Alors à défaut de LEGO TWINSCAN, voici quelques propositions pour vous consoler (accessibles au pékin lambda). Les plus contemplatifs peuvent opter pour cet ensemble de « trois ornements de Noël représentant une machine NXT miniature, un employé d'une salle blanche et un logo ASML fabriqué à partir de verre artisanal » ; fabriqué à la main en Pologne s’il vous plaît.

Les fashion victimes ne sont pas en reste. Elles trouveront un large choix de t-shirts, gilets et chaussettes. Sinon, une vaste collection de mugs, bouteilles et tasses égayera les dipsomanes.