x86 : le choc de simplification d'Intel, ce ne sera pas pour tout de suite

À la mi-octobre, AMD et Intel ont décidé d’enterrer la hache de guerre pour finalement se réunir sous la bannière des processeurs x86. Un retournement de veste liée à la menace des puces Arm. Celles-ci se répandent à travers certains types de centres données depuis plusieurs années, et affolent également le segment grand public : les puces Apple Silicon ont été rejointes par des Snapdragon X Series bien plus convaincants que les anciennes tentatives de Qualcomm, et ils constituent désormais un véritable cheval de Troie dans l’écosystème Windows (bien que jusqu’à présent, la pénétration de tels appareils sur ce marché reste extrêmement marginale ; selon des données de Canalys, ils représentaient, au troisième trimestre 2024, à peine 0,8 % de tous les PC vendus à travers le globe — soit 1 sur 125 — ou 1,5 % pour prendre ceux sous Windows). L’une des victimes de la création de ce x86 Ecosystem Advisory Group est l’initiative x86S d’Intel.

Dans notre précédent papier, nous suggérions qu’Intel pouvait être tentée d’inviter AMD à participer au développement de sa spécification X86S (auparavant appelée x86-S). Finalement, il n’en sera rien : la société a confirmé à Tom’s Hardware US que ce projet n’avait plus cours.

Malgré le titre, on ne vous a pas remis Hollande.

L’initiative X86S, le projet d’architecture simplifiée d’Intel, se termine

« Nous restons profondément attachés à l'architecture x86, comme en témoigne la création du x86 Ecosystem Advisory Group en collaboration avec AMD et d'autres leaders de l'industrie. Cette initiative renforce notre volonté d'assurer un avenir solide à l'architecture x86, en s'appuyant sur des décennies de compatibilité logicielle. Bien que nous ayons abandonné l'initiative x86S, notre objectif reste de stimuler l'innovation et la collaboration au sein de l'écosystème x86 » a confié un porte parole d'Intel à nos confrères.

L’initiative X86S avait été officialisée en mai 2023. Elle avait eu droit à une révision 1.2 en juin dernier. L’idée générale était un grand ménage dans les instructions pour aboutir à une version exclusivement 64 bits (avec toutefois une prise en charge du code 32 bits maintenue via un mode de compatibilité). Intel parlait « d'achever la transition vers une architecture 64 bits, en supprimant certains modes hérités du passé ». Pour mémoire, le x86 16 bits remonte à 1978 avec le développement du 8086 ; les instructions x86 32 bits (IA-32) datent du 386, un processeur produit à partir de 1985.

Livre blanc X86S © Intel

Bon, en raison de son engagement au sein du x86 Ecosystem Advisory Group, il est assez cohérent qu’Intel cesse d’œuvrer dans son coin au développement d’une modification d’envergure de l’architecture x86. La finalité de ce groupe étant de normaliser au maximum l’écosystème. Et entre les licenciements massifs et le départ de son PDG, l’entreprise n’a certainement plus le loisir de s’éparpiller. Enfin, il est probable que des pistes envisagées dans le cadre de l'initiative x86S soient finalement reprises par l’EAG.