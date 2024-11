Pour la GDDR7 de ses RTX 50, NVIDIA délaisserait Micron

Parmi les trois générations de cartes graphiques que nous mijotent NVIDIA (GeForce RTX 50 Series, archi Blackwell), Intel (Battlemage, archi Xe2) et AMD (Radeon RX 8000, archi RDNA 4), certainement en vue de nous les servir à partir du début de l’année prochaine, de nombreux indices laissent à penser que seules les premières seront assaisonnées de GDDR7. Et parmi les trois fournisseurs de condiments en lice pour fournir leurs épices, NVIDIA aurait tranché : Samsung.

Divorce avec Micron ?

C’est en tout l’information mise sur la table par un média sud-coréen Greened, relayée par harukaze5719, puis reprise par plusieurs médias bien de chez nous.

According to Korean media, greened, Samsung GDDR7 has selected next-gen NVIDIA memory.



NVIDIA is considering Samsung GDDR7 as a priority for next-gen RTX 50 series.https://t.co/2fMs89nZ3T — 포시포시 (@harukaze5719) November 25, 2024

Ce choix impliquerait un changement de crémerie : pour ses GeForce RTX 40 Ada Lovelace, NVIDIA s’approvisionne en puces GDDR6 / GDDR6X auprès de Micron.

Officiellement, les trois entreprises sont prêtes à alimenter les GPU en GDDR7. Samsung est toutefois la seule actuellement en mesure de livrer des modules de 24 Gb. Mais si ces puces 3 Go équiperont vraisemblablement, à terme, une variante de GeForce RTX 5080 bien garnie en VRAM, elles ne devraient pas être consommées avec la première fournée de cartes graphiques. Sinon, en matière de débits, les modules à 28 Gbit/s font consensus. Néanmoins, l'hypothèse d'une référence — la GeForce RTX 5080 pour ne pas la nommer — affublée de puces à 32 Gbit/s n’est pas totalement à écarter.

Le choix établi par Greened ne concernerait que les RTX 50 desktop. Le média écrit que pour les GPU laptop, NVIDIA n’a pas encore tranché entre les trois candidats. Il précise toutefois que Samsung a aussi les faveurs de la société.

Dans tous les cas, pour les usagers, que les modules proviennent de l’un ou l’autre des trois fabricants précités n’a pas beaucoup d’incidence à ce stade de développement. Les débits et capacités des puces produites en masse sont pour le moment sensiblement les mêmes (en dehors de quelques modules plus excentriques, tels que ceux de 24 Gb précédemment évoqués, mais qui ne doivent pas servir dans l’immédiat).

GeForce RTX 50 Series : le point sur les spécifications

Par ailleurs, nous n’avions plus fait le point sur les caractéristiques des GeForce RTX 50 Series depuis début octobre. À l’époque, c'était dans le cadre d'un billet portant sur les spécifications des GeForce RTX 5080 et RTX 5070. Vous l’imaginez, de l’eau a coulé sous les ponts depuis, et il n’y a pas, si ce n’est un jour, au moins une semaine, sans qu’un leaker plus ou moins obscur y aille de ses prédictions.

Vous trouvez donc ci-dessous un tableau actualisé des dernières prédictions à la mode. Elles sont issues d’une publication de Benchlife qui remonte à la fin de la semaine dernière ; elle traite initialement de la date de sortie des cartes. Nos confrères rapportent avoir eu confirmation, de la part de plusieurs sources (fournisseurs d’AIC et distributeurs), de la mise sur le marché des références allant de la RTX 5090 à la RTX 5070 au cours du premier trimestre 2025. En revanche, ils ne peuvent pour l’instant confirmer cette fenêtre de lancement pour les RTX 5060 Ti et RTX 5060.

Carte graphique GPU Cœurs CUDA VRAM (GDDR7) TGP Date de commercialisation GeForce RTX 5090 GB202-300 21 760 32 Go 600 W 1T 2025 GeForce RTX 5080 GB203-400 10 752 16 Go 400 W 1T 2025 GeForce RTX 5070 Ti GB203-300 8 960 16 Go 300 W 1T 2025 GeForce RTX 5070 GB205-300 6 400 12 Go 250 W 1T 2025 GeForce RTX 5060 Ti GB205 ? ? 200 W ? GeForce RTX 5060 ? ? ? ? ?

Jensen Huang s’exprimera en ouverture du CES 2025. Les premières représentantes de la série GeForce RTX 50 sont attendues en janvier. AMD dégainerait aussi des Radeon RX 8000 durant cette période. Quant à Intel, une annonce dès le mois de décembre est envisagée pour les GPU Battlemage. Au cours du week-end, Amazon a d’ailleurs momentanément référencé quelques références Arc B580 dont l'ASRock ci-dessous.

Une carte B580 ASRock Challenger © VideoCardz / Amazon