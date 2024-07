Asus compacte encore sa RTX 4060 Dual, avec une V3 affinée

Nous ne savons pas si l’Asus Dual RTX 4060 suit un régime Comme j’aime, mais l’entreprise taïwanaise a clairement trouvé la recette pour parfaire le summer body de sa carte : elle vient de lancer une V3 plus compacte que les deux précédents modèles.

La V1 en bas de la pile, la V3 au sommet © Asus

Une troisième version de cette carte graphique

Comme ses prédécesseurs, cette GeForce RTX 4060 embarque une paire de ventilateurs Axial-tech. Déclinée dans une version standard et overclockée (appelée OC Edition), elle ne cesse de perdre des millimètres au fil des révisions : de 227,2 x 123,24 x 49,6 mm pour le modèle original, nous sommes désormais à 202 x 120 x 40,1 mm pour la V3. Asus n’a toutefois pas raboté sa carte en une seule fois, puisqu’une V2 est logiquement intercalée entre la V1 et la V3 ; c’est d’ailleurs celle-ci qui avait reçu le coup de rabot le plus ravageur, celui qui lui avait ôté 25 mm de longueur.

Sur l’image comparative ci-dessous fournie par Asus, la V2 paraît bizarrement plus courte que la V3. Les dimensions officielles attestent néanmoins du contraire. L’écart entre les deux moutures est de toute façon minime. En fait, le principal changement notable a trait aux ventilateurs : ceux de la V3 sont plus petits.

V1, V2, V3 © Asus

Malgré ces ajustements, les fréquences ne changent pas : l’OC permet toujours de pousser le GPU à 2535 MHz. Précisons que cette référence est aussi commercialisée dans une version non-OC. Cette dernière plafonne à 2490 MHz.

La version OC d'Asus n’est toutefois pas le modèle de RTX 4060 à deux ventilateurs le plus véloce. MSI propose par exemple une GeForce RTX 4060 Gaming X capable d’atteindre 2610 MHz (au prix d’un gabarit un peu plus imposant que la carte concurrente). La Dual n'est également pas la plus compacte : la RTX 4060 WindForce de Gigabyte est plus fine.

Au passage, si vous préférez un modèle plus original est plus haut de gamme, rappelons aussi l’Asus RTX 4060 Ti Dual SSD OC, une carte que nous avons testée, à votre bon souvenir.

Pour en revenir à notre sujet principal, voici les caractéristiques des références évoquées il y a quelques lignes :

Enfin, la sortie de cette RTX 4060 V3 trahit certainement le fait qu’une RTX 5060 n’est pas prête d’arriver. Rien d’illogique, les premières GeForce RTX 50 Series prévues étant les RTX 5090 et RTX 5080 à l’automne. Elles seront vraisemblablement suivies de la RTX 5070 début 2025.