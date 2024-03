Les ventes de cartes graphiques dÃ©diÃ©es au beau fixe, en grande partie grÃ¢ce Ã  AMD

Rapport après rapport, le Jon Peddie Research continue de nous informer de la situation du marché des PC grand public. Le premier examen pour 4T23 dont nous avons fait écho portait sur les ventes de processeurs en forte hausse. Le second s'intéressait à l’ensemble des GPU (dédiés / intégrés). Il suivait la même direction, avec cependant des ventes d’iGPU logiquement gonflées par celles des processeurs. L’étude du jour porte exclusivement sur les cartes graphiques dédiées. Lors du dernier trimestre 2023, les expéditions ont poursuivi leur rallye.

Les Radeon d’AMD ont le vent en poupe

Dans l’ensemble, les ventes de cartes graphiques dédiées ont augmenté de 6,8 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2023 ; la moyenne décennale est de -0,6 %. En glissement annuel, la hausse est encore plus importante, puisqu’elle atteint 32 %. Au cours du trimestre dernier, 9,5 millions de cartes graphiques ont été livrées.

En matière de parts de marché, celle de NVIDIA a diminué de 2 points par rapport au trimestre précédent. AMD a vu la sienne progresser de deux points en un trimestre, en passant de 17 % à 19 %. La progression est davantage significative sur un an : 7 points. Malgré des cartes graphiques Arc Alchemist qui commencent à dater, Intel stagne toujours à 1 %. NVIDIA reste tout de même ultra-dominatrice avec 80 % de PDM.

D’ailleurs, dans ce contexte haussier, et malgré son léger recul en parts de marché, NVIDIA a vendu 4,7 % de cartes graphiques de plus que lors du précédent trimestre ; 22,3 % par rapport à l’année précédente. Le rapport précise que les livraisons d'AMD pour les ordinateurs de bureau ont augmenté de 17 % d'un trimestre à l'autre et carrément de 117 % par rapport à l'année dernière. Effet Radeon RX 770 0XT et 7800 XT ou pas, l’entreprise dirigée par Lisa Su a donc clairement contribué à la reprise du marché des GPU au quatrième trimestre, et en 2023 dans son ensemble.

Gardez tout de même à l’esprit que l’année 2022 avait été marquée par une forte baisse de la demande. Elle marquait le contrecoup de la gargantuesque demande de GPU dédiés en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de COVID-19 et de l’engouement suscité par les crypto-monnaies. En outre, la situation économique était délicate dans beaucoup de pays. 2023 témoigne d’une reprise progressive de la demande.

De bonnes perspectives en 2024

Les habituelles paroles du président Jon Peddie pour terminer. Sur lesquelles a, une fois n’est pas coutume, renchéri un certain C. Robert Dow, analyste au JPR :

« Les AIB d'aujourd'hui, bien qu'en apparence coûteux, offrent une puissance de calcul étonnante à une grande variété d'applications, de l'IA à la CAO, en passant par les jeux, l'édition de photos/vidéos et la visualisation. Ils forment un cocktail de processeurs et de moteurs de calcul dédiés. De plus, ils fonctionnent à une vitesse folle et pilotent d'immenses quantités de mémoire vive à grande vitesse, tout en supportant plusieurs moniteurs 4K à 120 Hz ou plus. Les consommateurs de tous niveaux le savent intrinsèquement ; ils ne peuvent peut-être pas s'exprimer pleinement sur les détails techniques, mais ils peuvent vous dire très explicitement si l'AIB répond à leurs attentes en termes de prix et de performances pour les applications qui les intéressent.

Et la réponse est qu'ils sont tout à fait satisfaits et qu'ils votent avec leurs dollars. Il s'agit du quatrième trimestre d'augmentation des ventes d'AIB et, compte tenu du nombre de nouveaux jeux et d'applications basées sur l'IA, il semble que la demande va rester assez élevée. Nous entrons dans un âge d'or pour les AIB, mais ne nous emballons pas et ne réagissons pas de manière excessive comme nous l'avons fait par le passé avec la crypto et la Covid ».

C.Robert Dow a ajouté :

« Le marché des cartes graphiques a connu une croissance significative au cours du quatrième trimestre 2023. La nette croissance au cours des trois derniers trimestres, ainsi que la stabilisation des prix globaux des cartes graphiques, indiquent un retour à la saisonnalité pour le marché. Les premières indications pour le premier trimestre montrent que le marché reste stable. NVIDIA et AMD ont toutes deux sorti de nouvelles cartes graphiques en janvier, et leurs prix sont restés proches des prix de lancement, ce qui est un bon signe pour les consommateurs qui cherchent à mettre à niveau leurs systèmes ».

Effectivement, au-delà de la GeForce RTX 3050 6 Go forcément moins onéreuse, les GeForce RTX 40 Super de NVIDIA (GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super) coûtent le même prix, voire moins que leur modèle respectif. De son côté, AMD a notamment libéré sa Radeon RX 7900 GRE de Chinedeon RX 7900 GRE de Chine, et baissé les prix de vente recommandés de ses Radeon RX 7700 XT et RX 7900 XT.