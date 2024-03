Miracle, Alan Wake 2 tolère enfin les vieilles cartes graphiques

Ceux qui avaient apprécié les premières péripéties d’Alan Wake, héros d'un jeu au titre éponyme initialement paru en mai 2010 sur Xbox 360, puis un peu moins de deux ans plus tard, en février 2012, sur PC Windows, ont pu découvrir le second tome des mésaventures de l’écrivain en octobre dernier, avec le bien nommé Alan Wake 2. Sur PC, cette production est, à l’instar de Cyberpunk 2077, une vitrine technologie surchargée de path tracing capable de terrasser la GeForce RTX 4090 dans les définitions élevées. Mais souffrant de jeunisme, le soft développé par Remedy Entertainment refusait aussi de frayer avec les vieux GPU : il excluait les cartes graphiques ne prenant pas en charge les mesh shaders, telles que les NVIDIA GTX 10 Series et Radeon RX 5000. De l’histoire ancienne avec la publication du patch 1.0.16.1.

Via un un message posté sur le réseau social X, les développeurs clament fièrement : « Nous avons optimisé la version PC d'Alan Wake 2 et, par conséquent, la configuration minimale requise a été abaissée ». Mieux vaut tard que jamais.

We've been optimizing the PC version of Alan Wake 2, and as a result the minimum PC system requirements have been lowered. Please check the updated image!



These changes take effect with update 1.0.16.1, out on PC now.



