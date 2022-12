Corlorful confirme déjà la RTX 4070 Ti et pratiquement toutes ses specs !

Elle est a priori la prochaine attendue pour venir compléter la gamme de NVIDIA derrière les RTX 4090 et RTX 4080. Une image de ce qui serait le GPU en action sous le capot a été montrée il y a quelques jours, peu de temps avant que les rumeurs nous aient ensuite servi une première date hypothétique pour le lancement, page produit précoce habituelle à l'appui (mais qui a évidemment été retirée depuis). Et pas question de s'arrêter en si bon chemin, vous pensez bien !

Aujourd'hui, c'est Colorful qui s'y colle, directement, en plus ! Le constructeur avait visiblement laissé s'échapper un peu trop tôt (oh ben oups alors) la page produit de la Tomahawk RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe, avec un bon paquet d'images et la plupart de ses spécifications ! Pas grand-chose à redire sur la carte elle-même, ce sera une grosse brique au radiateur bien carré comme on en a bien l'habitude maintenant, avec un trio de ventilateurs, des couleurs « gaming » et un peu de RGB, le tout avec un p'tit nom à dormir debout. Rien de neuf sous le soleil.

Les spécifications mentionnent qu'il y aura bien un AD104 sous le capot, avec une fréquence de base de 2310 MHz. Avec ceci, 12 Gio de GDDR6X 21 Gb/s sur un bus 192-bit pour une bande passante totale de 504 Gio/s. La carte possédera un étage d'alimentation configuré 10 + 2 et sera alimentée par une seule prise 12VHPWR 16 pins, avec un TDP donné pour 285 W. Ces spécifications vous semblent familières ? C'est normal, ce sont ni plus ni moins celles qui avaient été données pour la RTX 4080 12 Gio, ce qui ne surprendra absolument personne. Vous pensez bien que NVIDIA n'allait pas jeter à la poubelle un GPU qui était déjà prêt à être lancé. Dommage, le nombre de CUDA cores n'était pas spécifié chez Colorful, mais il devrait logiquement y en avoir 7680, soit un AD104 plein, comme l'aurait eu la RTX 4080 12 Gio.

Le bal officieux étant ouvert, attendons-nous à ce que d'autres cartes montrent le bout de leur nez dans les jours, voire les heures à venir et y'en a bien une aussi qui va balancer un prix avec. NVIDIA osera-t-il positionner cette carte au MSRP de la RTX 4080 12 Gio, à savoir 899 $ ? La réponse peut-être le 5 janvier... (Source)