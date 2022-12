Un lancement plutôt mou en vue pour les RX 7900 ?

Le doute plane déjà depuis fin novembre quant à la future possibilité de (se) mettre une RX 7900 custom sur le sapin en raison apparemment d'une prévalence supputée des cartes de références initialement en magasin. En attendant, de nombreuses RX 7900 customisées ont déjà montré le bout de leur nez, officieusement et officiellement, mais il y a une vaste différence entre pouvoir montrer des images et commercialiser des produits finis. Tout au plus, cela prouve que le marketing, lui, est fin prêt. Selon Igor's Lab, s'appuyant sur ses sources, une grande partie de ce qui a été montré jusqu'à présent ne sera probablement pas disponible le jour du lancement. Il y aurait plusieurs raisons à ça.

D'une part, en raison de divers problèmes non spécifiés (mais on peut spéculer que les derniers remous en Chine pourraient ne pas y mettre pour rien), au moins l'un des grands partenaires exclusifs d'AMD (Sapphire ?) commencerait à expédier ses produits seulement peu de temps avant le lancement du 13, ce qui se traduirait par une disponibilité dans le commerce au mieux une semaine plus tard. Un 2e grand AIB, cette fois-ci non exclusif (ASUS ? GIGABYTE ? MSI ?) estimerait que ses cartes pourraient carrément ne pas être disponibles avant janvier 2023.

Ensuite, Igor aurait également appris d'une de ses sources de confiance depuis plus de 10 ans qu'il y aurait des problèmes avec les nouveaux pilotes et firmwares pour les RX 7900. L'un des soucis provoquerait notamment des fuites de mémoire, ce qui affecterait les performances et causerait même des freezes - ce qui serait par ailleurs potentiellement une raison de ne pas prendre pour argent comptant les premiers chiffres de performances en fuite sur la toile, les pilotes et les BIOS n'étant probablement pas encore optimaux.

Pour en rajouter une petite couche, le bruit court aussi qu'il n'y aurait que 10 000 cartes MBA (Made by AMD) de chaque RX 7900 de disponibles le jour du lancement pour toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), dont 3000 de chaque rien que pour l'Allemagne ! On entend déjà d'ici le groupe LDLC les scalpers se frotter les mains... Le cas échéant, cela serait évidemment aussi de très mauvais augure pour les prix. Enfin, AMD aurait décidé de « punir » la Chine en n'y commercialisant pas ses modèles de référence, ce qui n'empêcherait évidemment pas les partenaires d'y vendre les leurs.

Bien entendu, difficile de démêler le vrai du faux parmi toutes ces hypothèses et encore plus de déterminer leur(s) source(s) exacte(s). Ces « informations » ne sont pas toujours innocentes et sont rarement le fruit du simple hasard. Jouer du FUD (Fear, Uncertainty, Doubt / peur, incertitude et doute) pour motiver ou démotiver les acheteurs semble aussi être devenu la norme de nos jours... Le jour du lancement n'étant désormais plus très loin, on sera normalement très bientôt fixé sur cette histoire, qui finalement est devenue pratiquement toujours la même ! (Source)