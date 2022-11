Les rumeurs indiquaient que feu la RTX 4080 12 Go allait se réincarner en RTX 4070 Ti. Au fur et à mesure que le temps a passé, la rumeur a pris de la force pour devenir une quasi-réalité : les RTX 4070 Ti semblent donc être les prochaines Lovelace à être lancées. Il se murmure même que le 3 janvier correspondrait à l'annonce, le 4 aux tests, et le 5 à la mise en vente. En tout cas, son GPU, alias AD104, a été pris en flagrant délit d'exhibitionnisme, avec un cliché qui a permis d'extraire quelques évaluations empiriques.

Premièrement, la surface a été estimée à 295 mm², ce qui est plus de deux fois moindre que l'AD102 de la RTX 4090 qui est à 608 mm², mais un petit peu moins que l'AD103 qui anime la RTX 4080, cette dernière étant à 379 mm². Si elle conserve les specs de la RTX 4080 12 Go à présent disparue, elle aura 7680 cuda cores FP32, 12 Go de GDDR6X à 21 Gbps, sur bus 192-bit, ce dernier étant en partie compensé par une mémoire cache sous forme d'un gros cache L2. Sa bande passante brute serait de 504 Go/s dans ces conditions. Elle pédalerait à 2.6 GHz, Lovelace et son N4 marquant une vraie cassure avec le poussif 8 nm de Samsung qui n'avait pas permis à Ampere d'être à l'aise de la même manière. Enfin, son TGP de 285 W est plus acceptable, il faudra voir le duel RTX 4070 Ti et RX 7900 pour voir le rapport de force, la consommation, et... les prix !