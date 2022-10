Bien qu'annoncé assez longtemps en avancée, ce n'est qu'en mars dernier que DirectStorage avait formellement fait ses débuts. Hélas, on ne peut pas dire que l'API a été particulièrement bien accueillie par les développeurs et son adoption a pour ainsi dire été totalement nulle sur PC. C'est simple, il n'y existe tout simplement aucun jeu l'exploitant. On imagine que l'absence de la version 1.0 de l'une des fonctionnalités phares - à savoir la décompression des ressources par le GPU - n'a pas franchement du motiver les développeurs à se donner de la peine. Mais les choses pourraient peut-être changer avec l'arrivée DirectStorage 1.1 !

En effet, l'évolution la plus notable de cette mise à jour est l'ajout de la fonctionnalité susmentionnée ! Pour rappel, celle-ci permet au GPU d'aller chercher lui-même les ressources d'un jeu directement d'un support de stockage (un SSD utilisant le protocole NVMe ou AHCI), y compris les extraire dans leur état compressé natif. Autrement dit, c'est le GPU seul qui s'occupera de cette décompression avec ses nombreuses unités de calcul, ce qu'il saura faire bien plus rapidement qu'un CPU, qui ne sera donc plus impliqué dans ce processus. Une fois les ressources pertinentes stockées dans la VRAM, l'inutile en sera purgé pour faire de la place au reste des données du jeu. L'impact sur le framerate sera normalement minimal, l'objectif de l'API étant essentiellement d'améliorer les temps de chargement, rien de plus. Microsoft en a fait une petite démonstration synthétique, où le chargement d'une scène 3D a pu être effectué en 0,8 seconde avec DirectStorage 1.1 contre 2,36 secondes sans. On peut donc aisément imaginer le bénéfice potentiel pour un gros jeu ayant des temps de chargement de plusieurs dizaines de secondes, même avec un SSD NVMe. Les plus impatients d'entre nous s'en réjouissent certainement déjà !

En voilà une vraie démo de millénial !

Enfin, Microsoft introduit simultanément aussi GDflate, un format de compression des fichiers des éléments d'un jeu développé par NVIDIA et qui fonctionne avec tous les GPU du marché, AMD et Intel, dès lors que le support aura été ajouté via les pilotes. Le format a été optimisé pour les méthodes de compression et décompression hautement parallélisées sur un grand nombre de threads, ce qui le rend parfaitement adapté aux GPU. Ceci ne signifie pas pour autant que son usage sera obligatoire, libre aux développeurs de s'en servir ou non pour leurs projets. Microsoft prévoit de distribuer DirectStorage 1.1 aux développeurs de jeu d'ici la fin de 2022 et les premiers jeux (nouveaux ou patchés) avec support devraient arriver en 2023.