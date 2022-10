Il y a quelques mois, AMD avait corrigé un des défauts de ses pilotes à destination des Radeon, avec un boost de performance pour DX11. Avec ses 522.25 lancés plus tôt, et en sus du fait qu'ils sont optimisés pour certains jeux, NVIDIA tient à son tour son driver miracle DX12. En effet, la firme a fait des tests internes, qui mériteront vérification cependant, qui montrent qu'il y a des gains non négligeables. Ils touchent les RTX 30 principalement, mais toutes les RTX font partie de la fiesta, varient également selon la définition, du 1920 x 1080 au 3840 x 2160, et ce dans plusieurs jeux, sans DLSS, ou avec DLSS 2 Qualité quand il est présent, et/ou avec ray tracing lorsque c'est possible.

Ainsi, voilà ce qui est annoncé par le caméléon :

Assassin’s Creed Valhalla: up to 24% (1080p)

Battlefield 2042: up to 7% (1080p)

Borderlands 3: Up to 8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: up to 12% (4K)

Control: up to 6% (4K)

Cyberpunk 2077: up to 20% (1080p)

F1Ⓡ 22: up to 17% (4K)

Far Cry 6: up to 5% (1440p)

Forza Horizon 5: up to 8% (1080P)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: up to 8% (4k)

Red Dead Redemption 2: up to 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: up to 5% (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2: up to 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: up to 9% (1440p)

Comme on peut s'y attendre, c'est en FHD que les gains sont les plus élevés, mais même en UHD, sur des cartes déjà au taquet, on arrive à grappiller quelques précieux pourcents. Si vous possédez un écran à rafraichissement variable, à moins de flirter avec la limite basse et de déclencher la LFC, vous ne ressentirez pas trop les gains, quand ils sont sous les 7/8 %. Si votre écran ne permet pas le VRR, il doit être vieux ou ne pas fonctionner en G-Sync Compatible, alors ces % sont bienvenus. Mais on peut déjà voir que des titres où les Geforce ne brillaient pas sont plus conformes à leur standing, Assassin's Creed Valhalla reprend des couleurs, tandis que Cyberpunk 2077 subit lui aussi un sacré boost. Il y a donc peu, voire pas de raisons de ne pas basculer sur ces 522.25 étant possesseur d'une RTX.