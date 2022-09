C'est boooon, ça yyyy esssttt, la fameuse transformation attendue depuis des années pour la cryptomonnaie numéro 2 au monde a enfin eu lieu ! Le passage de l'algorithme proof-of-work vers celui proof-of-stake a été effectué avec succès hier, un bloc après avoir atteint une difficulté totale terminale juste au-delà de 58 750 000 000 T. Avec la mise à jour « Paris », la blockchain Ethereum 2.0 pilote pour le PoS a donc été fusionnée à la blockhain Ethereum principale, pour n'en former désormais plus qu'une !

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

À ce stade, 88 % des participants/contributeurs à la blockchain auraient déjà effectué la transition, tandis que 12 % des nœuds ne l'auraient pas encore fait. En somme, le minage est désormais inutile pour la validation des transactions et la découverte de nouveaux blocs, l'ensemble de l'opération sera maintenant effectuée via des nœuds dédiés dans lesquels les validateurs auront verrouillé (« stacké ») une certaine quantité d'Ethereum. Avec la réduction dramatique d'émission de nouveaux, jetons qui devrait s'en suivre, la 2e cryptomonnaie du marché pourrait également devenir déflationnaire. Enfin, il se dit que cette transition permettrait aussi à l'Ethereum de réduire de 99 % son empreinte énergétique, tandis que la consommation électrique mondiale pourrait carrément baisser de 0,2 % ou encore de 44,49 térawattheures (ce qui serait apparemment assez pour alimenter annuellement 5 des plus grandes villes du monde, ou la Suisse, ou la Grèce).

Ce n'est évidemment pas tout. Le minage d'Ethereum ayant pendant (trop) longtemps été un très grand et d'ailleurs le principal consommateur de GPU dans le monde, beaucoup d'entre nous espèrent que cette transition sera assez rapidement suivie d'une nouvelle baisse des prix des GPU actuels, et pourquoi pas d'une nouvelle grande vague d'arrivage de GPU « à peine utilisés » (surement vrais pour certains, mais prudence tout de même) sur le marché de l'occasion. Forcément, l'espoir est grand aussi du côté des joueurs à ce que les GPU next-gen imminents Lovelace Ada de NVIDIA et RDNA3 d'AMD échappent en grande majorité aux convoitises des mineurs qui ne voudraient éventuellement pas lâcher l'affaire et que leur tarification s'en retrouve éventuellement adaptée en conséquence. On veut y croire !

Mais attention, il se trouve qu'au moins un groupe de mineur d'Ethereum jusqu'au-boutiste (probablement les 12 % dont il était question ci-dessus) refuserait complètement cet avenir basé sur le PoS. Leur intention est donc de copier la totalité de la blockchain Ethereum (jetons, NFT, DApps, pools...) pour en faire un hard fork toujours basé sur le modèle PoW et celui-ci serait tout simplement baptisée EthereumPoW (ETHW). Le projet a déjà pu bénéficier de quelques supporters de poids, dont le fondateur de TRON (Justin Sun), ainsi que les sites de change Poloniex et BitMEX.

Cependant, il n'est pas dit que cela sera suffisant et il est encore à ce stade bien difficile d'évaluer la valeur réelle de la proposition, d'autant plus qu'au moins une alternative bien établie et facile à miner existe en fin de compte déjà : l'Ethereum Classic (ETC). Enfin, en cas de fork réussi, l'ETHW devra dans tous les cas toujours compter avec la difficulté grandissante du minage de nouveaux jetons de la blockchain d'origine, ce qui ne serait pas le cas avec l'ETC. Pourquoi cet entêtement ? C'est bien simple, selon les estimations de Bitpro Consulting, les mineurs d'Ethereum auraient collectivement dépensé pas moins de 15 milliards de dollars pour du GPU, on peut donc aisément comprendre que la pilule PoS puisse ne pas passer avec tout le monde. Bref, n'enterrons pas déjà le minage avec GPU et attendons de voir ce que les concernés décideront de faire avec leurs couteuses installations... (Source : Wccftech, The Verge, Computerbase)

Allez, on le met quand même, ce vestige d'une autre époque.