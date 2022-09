Intel a joué avec nos nerfs avec la première série de GPU depuis belle lurette. En décembre 2021, c'était annoncé pour Q1 2022, avant que la firme ne modifie son site internet pour 2022. À chaque mois suffit sa peine, et finalement, Arc a brillé par son absence. Tom Petersen a tenté de sauver la mise il y a quelques semaines, à coup de bluff et de "yeah", mais ça n'a pas masqué le trou et le vide Arc. Raja Koduri a avoué, ce que nous savions par la force des choses, que malgré les rumeurs d'abandon, Intel poursuivait Alchemist même si le chemin pour y parvenir s'est révélé plus complexe que prévu. Ceci expliquant cela, mais cette clarification éteignait au moins le feu de la gronde, on pardonne plus aisément quand on connait les tenants et aboutissants que lorsqu'on tient la tête des interlocuteurs dans l'eau.

Bien que le feu soit tourné vers la RTX 4090 à paraitre le 12 octobre, les RTX 4080 courant novembre, et RDNA 3 le 3 novembre, Intel rappelle qu'il respire toujours. Voici a priori le planning, que nous appelons de nos voeux, final, du lancement de l'A770. Le 30 septembre, tous les déballeurs de boites pourront faire du teasing sur leur joujou, tandis que le NDA interviendrait le 5 octobre. Cela signifie qu'à cette date, Intel aura d'une part décidé de dévoiler les perfs de son flagship A770, et d'autre part résolu les bugs listés au lancement compliqué de l'A380. Mais, car il y a deux mais, nous ne savons pas s'il y aura des cartes à ce moment en vente, ni si le NDA concerne la carte à 16 Go ou 8 Go, la première ayant des specs plus alléchantes que la seconde. (Source VDCZ)