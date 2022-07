Intel est très évasif avec sa première véritable gamme de GPU depuis des lustres, en mettant de côté le projet Larrabee qui fut un fiasco. Toutefois, ça a pris bien plus de temps que prévu, mais surtout, l'année 2022 reste énigmatique quant aux projets du géant. On n'a ni date, ni modèle, et à part un lancement en catimini de l'A750, on ne sait pas grand-chose. Les rumeurs se sont concentrées également sur le flagship, le haut de gamme de la série Alchemist. Il était question d'un A780 que les leakers avaient avancé, mais apparemment ils se sont tous fourvoyés.

Selon Ryan Shrout, qui est un des pontes du marketing GPU Intel, il n'y a jamais eu d'A780, ni en vrai ni en rêve. Cela signifie donc que le GPU leader de la flotte Arc première du nom est embarqué dans l'A770. Si cette carte a été officiellement présentée via un Youtuber connu, aucune donnée ni caractéristique n'a été dévoilée, c'est ce que nous appelons le cadenas de la com Intel. Aussi peu d'infos pour le retour du grand bleu sur ce segment, c'est quand même bien surprenant, et pas franchement rassurant. En tout cas, si vous voulez le top chez Intel, ce sera l'A770, n'attendez pas d'A780 qui n'arrivera jamais ! Si vous voulez du petit, il y a toujours l'A380 !