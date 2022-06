La semaine dernière, on a pu voir la première carte Intel Arc Alchemist d'un partenaire sur la toile. L'A380 de la marque GUNNIR arborait un look correct, sobre, presque tristounet. La page produit indiquait les specs, et nous soulignions que la VRAM avait un point d'achoppement avec les préconisations Intel. Alors que ce dernier stipulait que c'était de la GDDR6 à 16 Gbps qui était choisie pour calibrer sa carte, GUNNIR avait tapé dans de la GDDR6 15.5 Gbps. Finalement, VDCZ est en mesure de certifier qu'Intel a modifié sa page officielle pour dégrader la GDDR6 de 16 à 15.5 Gbps, sans le chanter sur tous les toits bien entendu. Le retard énorme, plus ce genre de pratiques, ce n'est pas ça qui met en confiance, sachant que nous ne savons pas comment Intel a évolué au niveau de ses pilotes graphiques, une calamité par le passé qui, par exemple, avait détruit les perfs des Broadwell, alors équipés de 128 Mio de mémoire cache L4, et qui offrait les meilleures perfs iGPU, mais truffées de saccades rendant impossible son usage gaming. Nous avions réalisé un article sur le sujet, nous étions plus jeunes !

En plus de cela, la fameuse carte GUNNIR aperçue s'est retrouvée sur le marché chinois en vente. C'est de l'entrée de gamme, et la précommande est à 595 $ une fois le montant converti depuis la devise chinoise. C'est évidemment hors de prix pour un tel niveau de perfs attendu, du calibre de la RX 6400, voire 6500 XT selon le vent. Espérons que le géant bleu saura mettre de l'ordre dans sa maison, surtout que ce n'est plus la pénurie, et communiquer avec ferveur sur ses GPU, Patoche a su distribuer ses punchlines quand l'heure d'Alder fut venue, pour l'instant on ne l'entend pas sur Alchemist !