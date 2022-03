Intel aime bien s'organiser des keynotes sur plusieurs jours, entièrement dématérialisées, pour annoncer des produits, ou exhiber sa feuille de route. Fin d'année dernière, en octobre, c'était l'occasion de lancer enfin Alder Lake lors du salon Innovation. Cette année, le salon portera le nom de Vision 2022. L'objectif sera le même, et le mode opératoire également. Il se tiendra du 10 au 11 mai 2022, et ça correspond pile-poil avec la fourchette leakée hier quant au lancement des GPU Arc Alchemist. Pourtant, tout laisse penser qu'il ne pourrait rien s'y passer, à moins que...

La raison pour le croire est très simple : quand on veut faire une annonce mondiale, surtout sur un segment capital comme celui de la carte graphique pour lequel Intel a investi des millions, on ne privatise pas son salon comme le fera Intel. Or, dans le cadre de Vision 2022, il faudra payer pour assister à la conférence en présentiel qui se tiendra en 3 actes au centre Marriott Gaylord Texan Convention Center. Et si d'ordinaire, les constructeurs invitent leurs convives pour assister à la conférence, il faudra débourser 899 dollars avant le 11 avril et 1499 après le 11 avril pour y assister.

On se demande donc si Intel présentera Arc Alchemist à cette occasion. Car nous ne voyons pas qui serait prêt à payer une telle somme pour assister à un évènement jadis gratuit, et qui sera gratuit en dématérialisé comme en atteste le site officiel. À moins que le géant bleu décide de le faire devant salle comble... de fauteuils vides. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette date, il va se passer quelque chose !