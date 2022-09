Le salon Innovation a permis à Patoche Gelsinger de lâcher les chevaux. Et il a donné enfin des informations sur la saga dramatico-comique Arc Alchemist. L'année passée a permis de voir qu'Intel avait eu du mal à bien communiquer sur le sujet, ce qui a aussi renforcé des rumeurs du genre MLID qui en déduisait par ses "sources" qu'Alchemist était abandonné. Totalement faux, puisque le patron a enfin donné une date de lancement après avoir teasé leur arrivée proche. Certes, elle ne concerne que le flagship, ce qui est déjà très satisfaisant, mais c'est une énorme avancée. Ce sera le 12 octobre qu'Intel commercialisera ses A770, au tarif de 329 $, auquel il faudra ajouter la TVA et le taux de change euro/dollar plus à notre avantage.

Il n'y a pas une, mais deux A770, une grosse et une petite, Intel fait presque comme NVIDIA avec la RTX 4080 ! Les deux ont 4096 unités de calcul FP32, les différences se font sur la configuration mémoire. La grosse a 16 Go de GDDR6 à 17.5 Gbps sur bus 256-bit lui assurant une bande passante de 560 Go/s, la petite a 8 Go de GDDR6 à 16 Gbps sur bus 256-bit, lui octroyant une bande passante de 512 Go/s. Le TDP ne varie pas, 225 W pièce.

Les bleus n'ont pas peur de lancer leur carte le même jour que la RTX 4090, elle qui devrait vampiriser l'attention sur ce jour-là particulièrement.